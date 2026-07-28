Comisia Europeană condamnă incursiunile dronelor rusești în România: „Încălcări grave ale spațiului aerian al UE”

Comisia Europeană a condamnat ferm încălcările repetate ale spațiului aerian al României de către drone rusești și și-a exprimat solidaritatea cu autoritățile române, după convocarea însărcinatului cu afaceri al Federației Ruse la Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE).

Într-o declarație transmisă de purtătorul de cuvânt pentru afaceri externe al Comisiei Europene, Executivul comunitar a precizat că aceste incidente reprezintă o încălcare gravă a spațiului aerian al Uniunii Europene și al NATO și a reafirmat sprijinul deplin pentru România.

Potrivit Comisiei, convocarea diplomatului rus la SEAE reprezintă un semnal clar transmis Moscovei, în contextul repetatelor incursiuni ale dronelor folosite în atacurile asupra Ucrainei. Oficialii europeni au subliniat că astfel de incidente pun în pericol securitatea cetățenilor și sunt inacceptabile.

Reacția Bruxelles-ului vine după ce, în ultimele zile, România a doborât trei drone de proveniență rusă care au pătruns neautorizat în spațiul aerian național. Autoritățile române au calificat aceste încălcări drept „inadmisibile și intolerabile”, iar Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse pentru a protesta față de incidente.

Comisia Europeană a reiterat că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru riscurile de securitate generate de războiul declanșat împotriva Ucrainei și a subliniat că Uniunea Europeană va continua să colaboreze cu statele membre pentru protejarea frontierelor externe și a spațiului aerian comun.

Oficialii europeni au transmis, totodată, că UE rămâne solidară cu România și va continua să monitorizeze îndeaproape evoluțiile de la granița estică a Uniunii, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene din apropierea frontierei române.

Un pilot român de F-16 a doborât prima dronă intrată în spațiul aerian al țării. Potrivit surselor Cotidianul, aparatul a căzut în sudul județului Buzău, într-o zonă nelocuită. Mesaje RO-Alert au fost transmise în București și în județele Ilfov și Ialomița.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că drona a fost doborâtă în jurul orei 11. Intervenția a fost făcută de un pilot român, cu un avion F-16.

„Am avut o dronă în spațiu aerian. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a precizat că drona se afla deasupra unei zone fără locuințe.

„Important de subliniat că zona era nelocuită. Ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos”, a spus președintele.