Comisia Europeană condamnă incursiunile dronelor rusești în România: „Încălcări grave ale spațiului aerian al UE”

Comisia Europeană a condamnat ferm încălcările repetate ale spațiului aerian al României de către drone rusești și și-a exprimat solidaritatea cu autoritățile române, după convocarea însărcinatului cu afaceri al Federației Ruse la Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE).
Într-o declarație transmisă de purtătorul de cuvânt pentru afaceri externe al Comisiei Europene, Executivul comunitar a precizat că aceste incidente reprezintă o încălcare gravă a spațiului aerian al Uniunii Europene și al NATO și a reafirmat sprijinul deplin pentru România.
Potrivit Comisiei, convocarea diplomatului rus la SEAE reprezintă un semnal clar transmis Moscovei, în contextul repetatelor incursiuni ale dronelor folosite în atacurile asupra Ucrainei. Oficialii europeni au subliniat că astfel de incidente pun în pericol securitatea cetățenilor și sunt inacceptabile.
Reacția Bruxelles-ului vine după ce, în ultimele zile, România a doborât trei drone de proveniență rusă care au pătruns neautorizat în spațiul aerian național. Autoritățile române au calificat aceste încălcări drept „inadmisibile și intolerabile”, iar Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse pentru a protesta față de incidente.
Comisia Europeană a reiterat că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru riscurile de securitate generate de războiul declanșat împotriva Ucrainei și a subliniat că Uniunea Europeană va continua să colaboreze cu statele membre pentru protejarea frontierelor externe și a spațiului aerian comun.
Oficialii europeni au transmis, totodată, că UE rămâne solidară cu România și va continua să monitorizeze îndeaproape evoluțiile de la granița estică a Uniunii, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene din apropierea frontierei române.
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Un pilot român de F-16 a doborât prima dronă intrată în spațiul aerian al țării. Potrivit surselor Cotidianul, aparatul a căzut în sudul județului Buzău, într-o zonă nelocuită. Mesaje RO-Alert au fost transmise în București și în județele Ilfov și Ialomița.
Președintele Nicușor Dan a anunțat că drona a fost doborâtă în jurul orei 11. Intervenția a fost făcută de un pilot român, cu un avion F-16.
„Am avut o dronă în spațiu aerian. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute”, a declarat șeful statului.
Nicușor Dan a precizat că drona se afla deasupra unei zone fără locuințe.
„Important de subliniat că zona era nelocuită. Ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos”, a spus președintele.
10 comentarii
Cum pot sa fiu de accord cu comisia europeană când nu condamna și ce se petrece în Iran!?
Sunt drone UKRAINEȘTI, BĂ, ‘ZDELOR!
Mult succes Coalitiei de vointa ( pt razboi cu rusii) Multumim zele pt dronele sacrificate Rusinie bulgarilor care s-au retras din coalitiua macronului, spunand ca ei nu participa la asa ceva!Si basescului care le-a transmis ukralilor sa citam NU SE MAI JOACE CU DRONELE DEASUPRA ROMANIEI-incheiem citatul S-o fi dat cu Putin?
De fapt ce condamna aceasta Comisie Europeana ,presupusele drone rusesti ,pt. ca in toate ziarele vad ca se foloseste expresia asta ,presupusele drone rusesti.Ale cui sunt aceste drone si cine le-a directionat spre Romania ,asta este intrebarea ,pt. ca luand in considerare cuvintul presupus ,nu este ceva sigur 100%si doar o presupunere .In ziar am citit ca ambasadorul Rusiei ar fi spus ca nu exista dovezi exacte despre aceste drone si la fel cum scriu si ziarele ,presupuse drone rusesti.
In final, cate din 3 erau drone ucraniene?
cu o astfel de zicere comisia ieuropeana e tare
Felicitări bravei comisii europene pentru condamnarea rușilor. Eroic act, de curaj pur european.
Am si eu o intrebare. Daca tot doboram dronele rusesti (FOARTE BINE !!) de ce nu neutralizam si dronele/minele ucrane care populeaza plajele romanesti?
A
Stiu ca a fost desfiintat consulatul rus din Constanta ca retorsiune/pedeapsa ptr drona ruseasca. Dar vad azi pe un post TV strain (tara NATO si UE) ca Ucraina a deschis un consulat onorific la Cluj? Tot ca pedeapsa ptr drona care a explodat in RO?? Cum putem fi atat de zdrente?
E necesar tocmai la Cluj? e cam departe. In Moldova noastra nu mai era loc? Intreb si eu…
Sunteti niste zdrente!