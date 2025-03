Crin Antonescu, la BEC, cu susţinătorii lui și ai lui Georgescu

Crin Antonescu, candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR, și-a depus la ora 13.00 candidatura la alegerile prezidențiale din mai. Susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat în fața BEC, huiduind.

Antonescu a venit la BEC însoțit de liderii celor trei partide care-l susțin – prpeședintele PSD, Marcel Ciolacu, președintele PNL, Cătălin Predoiu, președintele UDMR, Kelemen Hunor, și liderul Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian.

“Am depus candidatura pentru Președinția României. Îi mulțumesc întâi de toate lui Dumnezeu, pentru că m-a ajutat să fiu aici și pentru că mă va ajuta în această încercare. Îi mulțumesc soției mele, Adina Vălean, care a servit și servește România cu cinste, cu dedicație și cu pricepere în Parlamentul European, în Comisia Europeană. Le mulțumesc tuturor colegilor care sunt azi alături de mine, lideri ai partidelor pe care românii i-au învestit cu votul lor să facă o majoritate parlamentară și Guvernul României de azi. Sunt alături de mine oameni de a căror prezență sunt onorat, edili străluciți, oameni care au încrederea comunității lor, oameni care au făcut ca Oradea, Cluj, Craiova, Buzău, Târgoviște, Sectorul 4, Sectorul 6 să fie locuri civilizate, să fie locuri europene, să fie locuri în care acești ani au adus satisfacții celor care au muncit pentru cetățeni și comunității în sine“, a spus Crin Antonescu.

De asemenea, el le-a mulțumit celor 1,7 milioane de oameni care au semnat pentru candidatura sa, dând asigurări că ‘nu se dă la o parte’.

“Le mulțumesc tuturor celor din societatea civilă, care sunt azi alături de mine. Prezența lor mă onorează. Le mulțumesc celor peste 1.700.000 de oameni care au semnat pentru candidatura mea. Această candidatură ne-a bucurat pe toți. Știți că această candidatură nu i-a bucurat pe toți, știți că au existat până în ultima clipă eforturile multora pentru ca ea să fie împiedicată. Cu toți acești oameni alături am mers înainte. Nu mă clatin, nu mă întorc, nu mă dau la o parte. Mergem împreună cu toții în aceste alegeri pentru ca România să meargă înainte“, a adăugat Crin Antonescu.

Crin Antonescu a promis că nu va fi președintele “celor mulți sau puțini“, ci președintele tuturor.

“Depunând această candidatură, le cer compatrioților mei puterea, compatrioți vă cer puterea care stă în încrederea voastră, pentru a schimba România, pentru a apăra România, pentru a întări România. Vom facem împreună o țară mai puternică, vom face împreună un stat mai sănătos, vom face împreună o națiune bine condusă și respectată. Nu vreau să fiu președintele celor puțini, nu vreau să fiu doar președintele celor mulți, vreau să fiu președintele fiecărui român, vreau să fiu președintele tuturor. Împreună vom avea grijă ca cei puternici să poată lucra pentru această țară și cei slabi să fie apărați și ajutați. Împreună vom aduna energiile acestei țări, împreună vom merge înainte, împreună vom apăra tot ceea ce trebuie apărat și vom schimba ceea ce trebuie schimbat. Voi uni această națiune, voi întări această națiune, voi fi pentru fiecare român un om care-i va vorbi și un om care îl va asculta“, a afirmat Antonescu.

În continuare, Crin Antonescu a sustinut că România se află din nou “la răscruce“.

“Astăzi, România este din nou la răscruce și stă în puterea noastră să ne adunăm energiile bune, să apărăm ceea ce această națiune a făcut în 30 de ani și, depunându-mi candidatura și cerându-vă votul, cerându-vă încrederea și puterea, o fac conștient că România nu are doar nevoie de un șef de stat, ci națiunea română are nevoie de un lider. Programul pentru România se poate formula, pentru că suntem aici, pe strada care-i poartă numele, foarte simplu și foarte radical. Eugeniu Carada, al cărui nume această stradă îl poartă, a spus: ‘Oricum pentru România, oricând pentru România, împreună cu oricine pentru România, împotriva oricui’. Acesta trebuie să fie programul maximal al nostru, al tuturor, care credem în istoria României, în identitatea României, în resursele României. Îl rog în fața voastră pe Dumnezeu să-mi dea puterea, ca lider al acestei națiuni, să putem visa orice, să putem împlini chiar imposibil, să ne arătăm adevărata față, fața frumoasă înaintea oricui. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să vă ajute pe toți, Dumnezeu să fie cu noi“, a încheiat Crin Antonescu.

Deși anterior se anunțase faptul că liderii partidelor care îl însoțesc vor face declarații, acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Susţinătorii lui au scandat în mai multe rânduri ”Victorie!” şi ”Crin – preşedinte”.

La finalul discursului, Crin Antonescu şi-a îmbrăţişat soţia.

Crin Antonescu şi-a anunţat duminică demisia din PNL, cu câteva ore înaintea depunerii candidaturii la Preşedinţie din partea alianţei PNL-PSD-UDMR.

”Azi mi-am dat demisia din PNL, după 35 de ani. E straniu dar necesar. Azi mă simt ca în ianuarie 1990. Trebuie să apărăm ce avem mai de preţ, trebuie s-o luăm de la capăt. Am petrecut ani extraordinari, am trăit întâmplări, am cunoscut oameni. Am învăţat, am construit, am dus bătălii, am trăit nebănuite triumfuri şi dureroase înfrângeri. Am trăit şi am făcut istorie. Azi, PNL îmi dă ultima misiune”, a scris Antonescu.

El afirmă că trebuie să plece şi o face ”cu sufletul plin doar de cele bune: de recunoştinţă, de solidaritate, de speranţă”.