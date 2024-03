Cum a ajuns un fost internațional român în duba poliției!

Vineri seară fostul internațional român, omul care a învins cu sânge rece, din penalty, Anglia la turneul final al EURO 2000, Ionel Ganea, intenționa să intre pe stadion alături de familie și cu biletul de parcare se îndrepta spre locul rezervat.

A fost oprit de oamenii legii, care i-au cerut să se legitimeze iar unul dintre ei, extrem de nervos, a început să țipe la Ganea. După care, deși în mașină se afla și unul dintre copiii lui, care a început să plângă, a fost bruscat, scos cu forța din autovehicul, urcat în dubă și dus la secție. Unde s-a ales cu permisul suspendat pe 30 de zile și o amendă usturătoare.

Fostul internațional spune că tot ce s-a întâmplat este un abuz de putere rar întâlnit și că nu va lăsa lucrurile așa, urmând să se adreseze instanței pentru că polițiștii și-au depășit cu mult atribuțiile iar familia sa, martori oculari soția, unul dintre copii și un unchi, a fost traumatizată.

„Încă din start vă spun că am reflectat asupra a tot ce s-a întâmplat și mă consider nevinovat. Știu, lumea spune că Ganea e nebun, dar de fiecare dată când am făcut ceva, mi-am recunoscut vina. De data asta nu o am și o să mă lupt pentru a demonstra abuzul la care am fost supus. Înainte de intrare am fost solicitat de un om de ordine să arăt biletul pentru parcare, în timp ce am prezentat acest bilet, domnul polițist zbiera în mod repetat: „calcă frâna, calcă frâna!”. Fără niciun motiv, pentru ca mașina staționa, iar eu nu aveam cum să arăt acel bilet din mers. Precizez că în acest interval nu am auzit avertizările sonore ale poliției, nu aveam muzica pornită în mașină, iar din motiv consider că nu au fost date avertizări sonore.

L-am rugat să vorbească, să se adreseze frumos, iar din această cauză cred că s-a simțit ofensat. Mi-a spus să trag mașina pe dreapta, că-mi ia permisul! Trebuie să precizez că nu s-a prezentat, nu mi-a cerut civilizat actele -zbiera și era foarte agitat și îmi tot repeta că-mi ia permisul! În mașină nu eram singur, mai erau soția mea și unchiul acesteia -ambii pot confirma acest lucru. Mai mult, copilul a început să plângă, s-a speriat foarte tare și nici acest detaliu nu a contat pentru ei.

„L-am întrebat motivul pentru care vrea să-mi ia permisul, pentru că nu am greșit cu nimic, dar repeta mai departe că îmi ia permisul.

Atunci am continuat deplasarea! Am oprit pentru controlul mașinii și ne-am îndreptat spre parcarea subterană! După aceea s-a văzut ce s-a întâmplat! M-au scos din mașină și mi-au luat cheile, deși mașina mea bloca intrarea în parcarea subterană. Și vreau să mai lămuresc o informație care a apărut în presă, cum că nu am avut bilet de parcare, am avut și vi-l prezint.

Consider ca domnul comisar Pintianu și domnul Ciochină au vrut să se remarce și au făcut abuz în serviciu! Pentru asta o să mă adresez justiției. Vreau să mai spun că am citit comunicatul lor și consider că nu e conform cu realitatea. Asemenea comportament la un polițist care are pe el haina statului român este inacceptabil, ministrul Predoiu nu poate să accepte asemenea oameni, dacă nu face lumină în acest caz, ar trebui să își dea demisia. Este o abatere foarte gravă din partea lor, nu am omorât pe nimeni, am fost calm, civilizat și repet, de fiecare dată, dacă am greșit, am recunoscut, acum nu am pic de vină ”, a mai transmis cel care a strâns 45 de selecții în tricoul echipei naționale, selecționată pentru care a marcat de 19 ori pentru ProSport.

Brigada Poliției Rutiere a emis un comunicat în care a precizat motivele intervenției.

“La data de 22 martie a.c., în jurul orei 21:00, poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere aflaţi în proximitatea stadionului Naţional Arena pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă rutieră precum şi fluidizarea traficului rutier, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autovehicul la volanul căruia se afla un bărbat. Conducătorul autovehicului nu a respectat semnalele poliţistului rutier continuându-şi deplasarea. În acest context, iniţial, poliţiştii i-au solicitat prin intermediul staţiei de amplificare să oprească, iar ulterior, pentru că nu s-a conformat, au procedat la blocarea autovehicului, extragerea conducătorului şi conducerea acestuia la sediul Brigăzii Rutiere, pentru stabilirea situaţiei de fapt”.