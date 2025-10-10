O avertizare de tsunami a fost emisă pentru Filipine și Indonezia după un cutremur cu magnitudinea de 7,6 a lovit în largul coastei Davao Oriental, în regiunea Mindanao a țării.
Cutremurul puternic a avut loc vineri la o adâncime de 23 de kilometri (14 mile), la ora 9:43, ora locală, potrivit Centrului Național de Avertizare Tsunami din SUA.
Centrul a avertizat că seismul ar putea declanșa valuri de până la 1 până la 3 metri deasupra nivelului mareei de-a lungul coastei Filipinelor și valuri de 0,3 până la 1 metru deasupra nivelului mareei în anumite părți din Indonezia și Palau.
Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie „a sfătuit insistent” persoanele care locuiesc în comunitățile de coastă din sudul și centrul Filipinelor să evacueze pe terenuri mai înalte, deoarece se aștepta ca valuri de peste 1 metru să lovească zona.
Președintele Ferdinand Marcos Jr — cunoscut popular sub numele de Bongbong Marcos — a declarat că guvernul filipinez „evaluează situația de la fața locului și se asigură că toată lumea este în siguranță”.
„Am ordonat Consiliului Național pentru Reducerea și Managementul Riscurilor de Dezastre, Biroului de Apărare Civilă, Forțelor Armate, Gărzii de Coastă Filipineze și tuturor agențiilor implicate să efectueze imediat evacuări în zonele de coastă, să activeze liniile de comunicații de urgență și să se coordoneze îndeaproape cu administrațiile locale”, a declarat Marcos, potrivit Inquirer, o organizație media de top din Filipine.
Regiunile Sulawesi și Papua din nordul Indoneziei au emis, de asemenea, avertizări de tsunami, conform cărora valuri de până la 50 cm ar putea lovi zonele de coastă, potrivit Reuters.
Nu au existat rapoarte imediate despre victime în Filipine în urma cutremurului, dar videoclipurile distribuite pe rețelele de socializare arată daune aduse infrastructurii.
asta era teoria
https://news.oregonstate.edu/news/research-finds-quakes-can-systematically-trigger-other-ones-opposite-side-earth
ori sunt prea primitivi ori prea mincinosi ,ori citirea/detectia o face aproximativ softul satelitului/senzori:
M 5.5 – 35 km ESE of Manay, Philippines (Magnitude=M =Forta)
2025-10-10 03:32:15 (UTC)7.064°N 126.822°E67.7 km depth
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000rg02/executive
A „incarcat” alt cutremur prin interiorul Pamantului in directia aproximativa opusa:
M 4.5 – 93 km SSE of Sand Point, Alaska
2025-10-10 05:42:10 (UTC)54.537°N 160.076°W40.4 km depth
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000rg0y/executive
(websiteuri OFICIALE AMERICANE!!!)
DECI TEORIA ACELOR PROFESORI CA UN CUTREMUR POATE „INCARCA” SI LA UN MOMENT DAT SE PROVOACA ALT CUTREMUR LA POZITIA PE GLOB OPUSA SIMETRIC PARE VALABILA!!!
vulcanii se reactiveaza prin impuls electromagnetic? nu?
„Identificarea tulburărilor de câmp electromagnetic asociate cu activitatea vulcanică are un istoric relativ tânăr. Măsurări inițiale au avut loc în anii ’50 pe vulcanul Mihara din Japonia.”
experimente programate. cum nu convine „ielitei”, tzaka-paka, da cu haarpi, da cu darpa. NU exista intamplator si nici „accident” in acest ias. Totul este ticluit.
Au fost două peste 5 pe Richter, dar puternice. Gazele din subteran mișcă plăcile tectonice sau bubuie prin explozii ieșind la suprafață lava sau gazele prin emanație in aer.