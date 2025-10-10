O avertizare de tsunami a fost emisă pentru Filipine și Indonezia după un cutremur cu magnitudinea de 7,6 a lovit în largul coastei Davao Oriental, în regiunea Mindanao a țării.

Cutremurul puternic a avut loc vineri la o adâncime de 23 de kilometri (14 mile), la ora 9:43, ora locală, potrivit Centrului Național de Avertizare Tsunami din SUA.

Centrul a avertizat că seismul ar putea declanșa valuri de până la 1 până la 3 metri deasupra nivelului mareei de-a lungul coastei Filipinelor și valuri de 0,3 până la 1 metru deasupra nivelului mareei în anumite părți din Indonezia și Palau.

Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie „a sfătuit insistent” persoanele care locuiesc în comunitățile de coastă din sudul și centrul Filipinelor să evacueze pe terenuri mai înalte, deoarece se aștepta ca valuri de peste 1 metru să lovească zona.

Președintele Ferdinand Marcos Jr — cunoscut popular sub numele de Bongbong Marcos — a declarat că guvernul filipinez „evaluează situația de la fața locului și se asigură că toată lumea este în siguranță”.

„Am ordonat Consiliului Național pentru Reducerea și Managementul Riscurilor de Dezastre, Biroului de Apărare Civilă, Forțelor Armate, Gărzii de Coastă Filipineze și tuturor agențiilor implicate să efectueze imediat evacuări în zonele de coastă, să activeze liniile de comunicații de urgență și să se coordoneze îndeaproape cu administrațiile locale”, a declarat Marcos, potrivit Inquirer, o organizație media de top din Filipine.

Regiunile Sulawesi și Papua din nordul Indoneziei au emis, de asemenea, avertizări de tsunami, conform cărora valuri de până la 50 cm ar putea lovi zonele de coastă, potrivit Reuters.

Nu au existat rapoarte imediate despre victime în Filipine în urma cutremurului, dar videoclipurile distribuite pe rețelele de socializare arată daune aduse infrastructurii.