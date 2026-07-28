Dan Motreanu acuză PSD că încearcă să blocheze România

Europarlamentarul PNL Dan Motreanu afirmă, marţi, că premierul Ilie Bolojan încearcă să recupereze, în doar câteva luni, întârzierile acumulate de ani de zile în implementarea PNRR, în timp ce PSD blochează şi contestă.

”Opriţi-vă, înainte ca interesul politic să producă pagube pe care le vor plăti toţi românii!”, le transmite Motreanu social-democraţilor. El mai spune spune că este greu de înţeles cum tocmai unii foşti miniştri ai PSD îi reproşează astăzi unui guvern interimar întârzierile privind Legea salarizării sau angajările din sănătate, după ce au avut ani la dispoziţie să le rezolve.

”Ilie Bolojan încearcă să recupereze, în doar câteva luni, întârzierile acumulate de ani de zile în implementarea PNRR. Şi ce face PSD? Blochează. Contestă. Atacă. Apoi caută un vinovat. Opriţi-vă înainte ca interesul politic al PSD să producă României pagube pe care le vor plăti toţi românii!

În astfel de momente, nu mai este vorba despre orgolii, revanşe sau calcule de partid. Este vorba despre viitorul României. Despre locurile de muncă ale românilor, despre investiţiile care trebuie continuate, despre fondurile europene din care se construiesc spitale, şcoli, drumuri şi se dezvoltă comunităţile din întreaga ţară”, scrie Dan Motreanu pe Facebook.

Dan Motreanu: Toți cei care au condus ministerele de la lansarea PNRR sunt responsabili

Potrivit liberalului, ”toţi cei care au condus ministere de la lansarea PNRR, în 2021, poartă o parte din responsabilitatea acestui proiect”.

Europarlamentarul PNL spune că este greu de înţeles cum tocmai unii foşti miniştri ai PSD îi reproşează astăzi unui guvern interimar întârzierile privind Legea salarizării sau angajările din sănătate, după ce au avut ani la dispoziţie să le rezolve.

Motreanu subliniază că competiţia politică este firească într-o democraţie, dar există o limită pe care niciun partid nu ar trebui să o treacă: momentul în care lupta politică începe să coste România.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat marţi că PSD a depus 12 plângeri prealabile pentru 12 HG-uri şi sesizează Curtea de Apel Bucureşti pentru suspendarea executării hotărârilor publicate de guvernul interimar.