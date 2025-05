Daniel Dăianu: România s-ar asfixia

Dacă peste noapte finanțarea României și refinanțarea datoriei publice ar fi stopate, România s-ar asfixia, spune președintele Consiliului Fiscal Daniel Dăianu, care a vorbit despre situația economică. Devalorizare a leului a încetinit, ca urmare a eforturilor Băncii Naționale a României de a ține sub control mișcările leului, a spus Dăianu, la Digi 24.

„Însă starea de tensiune foarte mare continuă. Dumneavoastră ați debutat cu ceea ce noi de ani de zile spunem că este o încordare în bugetul public, care nu poate continua, deficitele foarte mari care la un moment dat trebuiau să fie ajustate. Și aceasta era marea dilemă în societatea românească. În 2024, în rândurile cetățenilor, lumea de afaceri care se întreba – și pe bună dreptate – cum se va face această corecție, care nu are cum să nu fie dureroasă. Corecția nu înseamnă să-ți dea cineva ceva. Corecția semnifică să diminuezi deficitul, care se traduce și într-o scădere a veniturilor cetățenilor, încasărilor unor companii. Deci era inevitabil, aceasta era marea dilemă, dar a intervenit ciclul electoral prelungit care a creat nervozitate”, a explicat el.

„În plus, avem un mediu internațional tot mai rău și care îngreunează misiunea celor care guvernează România de a opera această corecție și poate complica sau mări suferințele cetățenilor români. În plus, intervine o incertitudine care se referă la care va fi cursul în continuare al politicilor economice”, a spus Dăianu..

”Dacă peste noapte finanțarea României și refinanțarea datoriei publice ar fi stopate, România s-ar asfixia, nu ar rezista. O economie care are deficite foarte mici, se descurcă și poate să să facă ceea ce încearcă unele țări din vecinătatea noastră, de pildă Polonia, care are un deficit bugetar important, dar nu are deficit de cont curent. Dar o țară care are deficitele atât de mari pe care le avem noi – a subestima importanța apartenenței la Uniune, care ne-a asigurat zeci de miliarde de euro, nu numai care ne-au ținut pe linia de plutire în circumstanțele unor deficite atât de mari, dar au ajutat dezvoltarea infrastructurii, sistemul de sănătate din România, au ajutat chiar și primenirea instituțională a României, care, din păcate, are în continuare slăbiciuni. Dar Uniunea, pentru noi a semnat mult mai mult decât alte state din Uniune care nu au deficitele pe care le le avem noi”, a afirmat Dăianu.