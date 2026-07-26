Mesaj RO-ALERT: O tânără de 22 de ani, din Sectorul 6 al Capitalei, a dispărut

Tânăra nu a mai revenit la domiciliu

Autoritățile au transmis, duminică seară, un mesaj RO-ALERT după dispariția unei tinere în vârstă de 22 de ani, din Sectorul 6 al Capitalei.

Fata a plecat pe data de 24 iulie, de la o adresă din București, și nu a mai revenit la domiciliu.

Potrivit mesajului transmis prin sistemul de alertare, tânăra se numește Piron Iris Anastasia.

Semnalmente

Tânăra are aproximativ 1,74 metri înălțime, 50 de kilograme, ochi albaștri și păr blond.

La momentul dispariției, ea purta blugi negri, o cămașă crem cu motive florale, un hanorac gri-negru marca Nike și adidași de culoare deschisă.

Persoanele care dețin informații care pot ajuta la găsirea tinerei sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112.

Fotografia și informațiile complete despre persoana dispărută au fost publicate pe pagina de internet a Poliției Române.

Peste 15.500 de persoane dispărute, dintre care aproape 10.000 de minori, au fost găsite, pe parcursul anului trecut, de poliţiştii de investigaţii criminale.

Astfel, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, în urma activităților de căutare și identificare, au fost depistate sau a fost clarificată situația a 3.537 de persoane urmărite la nivel național. Dintre acestea, 2.676 aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, iar 430 aveau mandate de arestare preventivă.

Au fost depistate 270 de persoane care aveau emise mandate europene de arestare, pentru 103 persoane fiind dispuse sentințe penale de internare în unități medicale de specialitate.

De asemenea, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, în urma activităților desfășurate de către polițiștii de investigații criminale, au fost depistate 15.439 de persoane dispărute, 10.125 fiind minore.

Direcţia de Investigaţii Criminale organizează şi coordonează activitatea de localizare şi prindere a urmăriţilor la nivel naţional şi internaţional, precum şi pe cea de identificare a cadavrelor şi a persoanelor cu identitate necunoscută, respectiv cea de clarificare a situaţiei persoanelor dispărute, potrivit mai.gov.ro.

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