Daniel David candidat la prezidențiale? „Sunt pregătit”

Ministrul Educației, Daniel David, consideră că trebuie păstrată orientarea euroatlantică a țării, precizând că o eventuală candidatură a sa la alegerile prezidențiale nu reprezintă pentru sine un obiectiv.

‘Tot încerc să fac declarația asta ca să clarific lucruri. Apar tot felul de nume. Și numele meu a apărut și într-o manieră mai formală și într-o manieră mai informală. În 2004, m-am întors în țară pentru că erau două ambiții ale țării: integrarea NATO și aderarea la Uniunea Europeană. Eu cred într-o Românie euroatlantică. Și pentru mine e foarte important ca structurile, liderii noștri, să țină această orientare euroatlantică. M-aș bucura și voi susține, am susținut și ca rector, ați văzut, acei candidați care vin cu o abordare euroatlantică pentru țară. Când am fost întrebat – și tu ce o să faci. Eu am spus că eu pot să intru într-o astfel de discuție numai dacă sunt analize care arată foarte serios că dintre cei care ar avea un profil euro-atlantic, pot să fiu criticat prin multe lucruri, dar nu cred că pot fi suspicionat că n-aș avea o orientare euroatlantică, dintre acești candidați, eu aș avea cea mai mare șansă în fața unei abordări care nu merge în direcția euroatlantică. Altfel m-aș bucura să fie altcineva, dar în același timp am spus că sunt pregătit dacă ar trebui să fiu eu, dar nu fac un obiectiv din asta, nu mă propun și nu intru așa cu acest scop în aceste discuții’, a afirmat David, vineri, într-o conferință de presă.

El a evidențiat că sunt mulți politicieni ‘buni’, cu profil euroatlantic, care ar putea să fie susținuți de oameni ‘poate chiar mai mult’ decât pe el.

‘Dacă mi s-ar cere, aș întreba de ce ni se cere mie, ce analize statistice sunt care să arate că oamenii ar dori un astfel de profil, și în acest profil eu aș avea cele mai mari șanse, și dacă este după aceea o discuție politică care să susțină acest lucru. Dacă este doar o discuție politică prin care să-ți ceară cineva să faci acest lucru, nu aș face-o, fiindcă, repet, și aici cred în ceea ce se cheamă dovezi. Contează ce spun oamenii și eu cred că sunt foarte mulți politicieni buni cu profil euroatlantic care își doresc să fie