Deputatul cu pisicile retrage proiectul controversat

Deputatul neafiliat Daniel Toda a anunţat că va retrage un proiect de lege depus la Parlament, conform căruia pisicile nesupravegheate ar putea fi incluse în categoria „animal fără stăpân” şi eutanasiate şi va lansa o dezbatere publică cu privire la situaţia acestora.

„Am trei pisici şi un câine. Pisicile sunt toate de rasă comună şi nu le-am cumpărat, le-am adoptat. Mi-e greu să văd pisici murdare, slabe sau bolnave alergând printre maşini, sperând să găsească o bucăţică de mâncare. Dar, astăzi (miercuri – n.r.), am primit mesaje în care am fost numit „ucigaş de pisici”, psihopat, ameninţat în fel şi chip. De ce? Pentru că am iniţiat un proiect legislativ pentru a reglementa situaţia pisicilor fără stăpân. Fiindcă este reglementată doar situaţia câinilor fără stăpân, unităţile administrativ-teritoriale nu pot aloca fondurile necesare adăpostirii, tratamentului şi sterilizării lor. Mai mult, nu există nici obligaţia microcipării lor, ceea ce permite mai uşor abandonarea lor de către proprietari fiindcă nimeni nu îi poate sancţiona”, a precizat deputatul pe Facebook.

El a adăugat că, „asimilând pisicile câinilor se poate ajunge ca şi acestea să fie eutanasiate după o vreme, dacă suferă de boli incurabile sau nimeni nu le adoptă”.

„Reprezintă ele un pericol pentru oameni pentru a li se întâmpla asta? Evident că nu. Dar, la fel, nici câinii de talie mică nu sunt, mi-aţi putea replica. Ce ar trebui să facem atunci? Aceasta trebuie lămurit de către opinia publică. Noi trebuie să creăm cadrul legislativ pentru ca oraşele şi comunele să poată aloca fonduri pentru construirea unor spaţii pentru cazarea lor, sterilizare şi tratament. Pe urmă, trebuie să avem o dezbatere dacă le repunem în teritoriu sau le eutanasiem. Personal, nu sunt de acord nici cu eutanasierea câinilor, cu atât mai puţin a pisicilor. Însă, având în vedere reacţiile de astăzi, pentru a pune punct mesajelor oribile pe care le primesc, voi retrage propunerea legislativă. O fac cu inima strânsă, fiindcă trebuie să ne preocupăm şi de pisici. Aşa că voi lansa săptămânile viitoare o dezbatere publică pe tema aceasta”, a anunţat deputatul neafiliat, membru al REPER.

Potrivit propunerii legislative iniţiate de Daniel Toda, şi depusă anterior la Senat, ca primă Cameră sesizată, pisicile comunitare nesupravegheate ar fi incluse în categoria „animal fără stăpân”, prin completarea OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a animalelor fără stăpân, ordonanţă care se referă la gestionarea câinilor fără stăpân.

„În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresia ‘animal fără stăpân’ are următoarea semnificaţie – orice câine sau pisică crescut, adăpostit, ţinut pe domeniul public, în locuri publice sau în spaţiile adiacente acestora, în afara proprietăţii stăpânului sau deţinătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv identificat prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor”, prevede propunerea legislativă iniţiată de deputatul neafiliat Daniel-Liviu Toda şi susţinută de alţi cinci deputaţi neafiliaţi.

Potrivit proiectului, Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, au obligaţia de a înfiinţa, în funcţie de necesităţi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, servicii specializate pentru gestionarea animalelor fără stăpân.

Animalele fără stăpân vor fi cazate în adăposturile serviciilor pentru gestionarea lor pentru o perioadă de 30 zile lucrătoare. Animalele bolnave incurabil, declarate ca atare, în urma unui examen medical, efectuat de medicul veterinar, examen la care pot asista reprezentanţi din partea organizaţiilor neguvernamentale pentru protecţia animalelor, în baza fişei de observaţie, vor putea fi eutanasiate de îndată, prevede propunerea legislativă. Totodată, animalele nerevendicate sau neadoptate vor fi eutanasiate, în baza unei decizii emise de către o persoană împuternicită în acest sens de către primar, în termenul stabilit prin această decizie, dar nu mai mic decât 30 de zile, cu excepţia motivelor medicale justificate de medicul veterinar. Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare animal în parte, după ce se constată că au fost parcurse toate etapele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, mai stipulează proiectul.

Până la îndeplinirea procedurii de eutanasiere, animalele pot fi revendicate sau adoptate.