În vestiar, după meciul cu Austria, selecţionerul Mircea Lucescu le-a transmis un mesaj plin de laude jucătorilor naţionalei României.

Lucescu le-a spus că au evoluat foarte inteligen, lăudând totodată calitățile lor fizice, precum și pregătirea tehnică.

„Aţi jucat cu o inteligenţă extraordinară. Pe urmă vin altele, tehnica, fizicul, dar inteligenţa aţi pus-o în teren..Nu am văzut de mult o echipă să domine aşa. Aţi închis tot, aţi jucat contraatac. A venit golul când trebuia, putea să vină mai devreme. Bravo vouă. Vă felicit”, a declarat Mircea Lucescu în vestiar, după meci.

Reprezentativa României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5.

Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse pentru CM.