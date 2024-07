Donald Trump, descoperit în fața gloanțelor?!

Era sâmbăta trecută, puțin după ora 17.00 la New York (miezul nopții în România). Urmărisem meciul FCSB – Universitatea Cluj și am schimbat Digi Sport România cu FoxNews-ul american, care transmitea în direct mitingul electoral din orașul Butler, statul Pennsylvania, unde vorbea Donald Trump.

După numai câteva minute, am auzit zgomote care semănau mai degraba cu cele emise de o mașină| de făcut fulgi de porumb. Apoi l-am văzut pe fostul președinte ducând mâna la urechea dreaptă și aruncându-se sub podeaua podiumului de la care vorbea. Nu știam ce să cred, dar apariția agenților de la Secret Service m-au lămurit că era vorba de ceva extrem de grav. Au urmat scene de groază, cu glasuri de femei care urlau (ulterior aveam să aflu că una dintre ele a murit!), agenții care au făcut scut în jurul lui Donald Trump și l-au dus într-o mașină blindată, cu sângele șiroind în partea dreaptă a capului.

Prima întrebare care mi-am pus-o după ce am aflat că autorul tentativei de asasinat este un tânăr în vârstă de 20 de ani, Thomas Matthew Crooks, ucis de lunetiștii care asigurau securitatea, a fost următoarea: cum a fost posibil să se tragă asupra lui Donald Trump, de la circa 100 de metri, de pe acoperișul unui hangar descoperit, fără ca agenții Secret Service să intervină, deși martorii oculari susțin că au semnalat prezența atentatorului înainte ca acesta să tragă!

A doua întrebare derivă din prima: dacă lunetiștii au reușit să-l localizeze pe tânărul care a tras asupra fostului președinte și să-l anihileze, de ce l-au ucis, în loc să-l rănească?! Aici fac legătura cu asasinate sau tentative de asasinat din istoria Americii în care martorii au fost eliminați (cazul JFK e doar un exemplu).

Înclin să cred că actul terorist care urmărea eliminarea fizică a lui Donald Trump și scoaterea lui din cursa pentru Casa Albă ascunde lucruri pe care nu le vom afla prea curând. În primul rând pentru că morții nu mai pot vorbi! Apoi neglijența cu care Administrația Biden a asigurat securitatea contracandidatului Donald Trump (personal Secret Service redus, incompetență, indiferență sau toate la un loc) e și ea suspectă! Practic, fostul președinte american a fost lăsat descoperit în fața gloanțelor!

“Ar fi trebuit să fiu mort. Rareori privesc în altă direcție decât spre mulțime. Dacă nu aș fi făcut asta, în acel moment, atunci nu am mai fi vorbit astăzi, nu e așa? Mulți spun că este cea mai iconică fotografie pe care au văzut-o. Au dreptate și nici nu am murit. De obicei trebuie să mori ca să ai parte de o fotografie iconică”, a comentat cu umor Donald Trump într-un interviu pentru cotidianul newyorkez The New York Post.

Corespondență din New York de la Grigore L. Culian

16 iulie 2024