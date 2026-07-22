Parlamentarii se întorc la muncă mai devreme. Sesiune extraordinară săptămâna viitoare pentru proiectele din PNRR

„Vom dezbate și vota proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR și pentru a ne asigura că România nu pierde banii europeni pe care îi are la dispoziție”, a transmis președintele Senatului, Mircea Abrudean.

Mai mult, pe agenda sesiunii extraordinare vor figura și două proiecte de lege referitoare la situația creată la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care afectează aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințe. Mai exact, blocajul sistemelor informatice ale ANCPI ridică probleme pentru românii aflați în proces de cumpărare a unei locuințe, care au semnat contracte la cota redusă de TVA de 9%. Cota de 9%pentru locuințe noi nu va mai fi valabilă de la 1 august.

„Soluția este prelungirea cu un termen rezonabil, cel mai probabil până la 31 august, a termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA, astfel încât oamenii să nu fie puși să suporte consecințele unui blocaj administrativ care nu le este imputabil”, a mai zis Mircea Abrudean.

Și președintele Camerei a convocat Biroul Permanent și a solicitat convocarea sesiunii.

Liderul PSD a setat mai multe subiecte prioritare pentru această sesiune. Pe lângă proiectele pe PNRR care însumează peste 3 miliarde euro, Grindeanu a mai menționat și alte propuneri.

„De exemplu – Partidul Social Democrat deja a redactat un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie 2026 intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achiziţiile de locuinţe. Este o măsură absolut necesară, având în vedere situaţia de la Agenţia Naţională de Cadastru”, a mai spus Grindeanu.

Preşedintele PSD s-a referit şi la mecanismul de compensare a preţurilor la carburanţi, propus inițial de fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan.

„După cum ştiţi, a existat un amendament al colegului meu Bogdan Ivan care a fost blocat în ultima zi a sesiunii parlamentare la comisia de Buget, condusă de PNL. Dar, atunci când un om simplu îşi face plinul la maşină nu se gândeşte la comisii parlamentare şi amendamente blocate, el simte direct la pompă că este ceva ce nu funcţionează în stat. De aceea, trebuie să rezolvăm urgent această situaţie”, a precizat Grindeanu.

Preşedintele PSD a mai declarat că „trebuie făcut un amendament prin care să deblocheze schemele de personal din Sănătate”.