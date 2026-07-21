Sorin Grindeanu vrea sesiune extraordinară în Parlament. Prioritățile setate de PSD

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat în cadrul unor declarații de presă din Parlamentul României că şedinţa Biroului permanent al Camerei Deputaţilor a fost stabilită pentru miercuri. În cadrul acesteia ar urma să fie convocată o sesiune extraordinară a Parlamentului începând din 27 iulie.

Totodată, șeful PSD i-a cerut liberalului Mircea Abrudean, liderul Senatului, să convoace de asemenea o sesiune parlamentară extraordinară.

„Am decis convocarea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor pentru mâine, la ora 12.00, în care voi solicita o sesiune extraordinară începând de luni, 27 iulie. În acelaşi timp, îi transmit Preşedintelui Senatului să facă acelaşi lucru pentru convocarea concomitentă a unei sesiuni extraordinare şi la camera superioară a Parlamentului.

Subliniez că majoritatea proiectelor pe care le avem de adoptat, atât pe PNRR cât şi din cele urgente pentru deblocarea ţării au ca primă cameră sesizată Senatul. Îmi doresc să existe responsabilitate şi să reuşim să punem pe pauză disputele politice pentru ca România să atragă banii necesari pentru continuarea construcţiei de autostrăzi, şcoli şi spitale”, a spus Grindeanu, conform news.ro.

Ce vrea Grindeanu să se voteze în sesiunea extraordinară

Liderul PSD a setat mai multe subiecte prioritare pentru această sesiune. Pe lângă proiectele pe PNRR care însumează peste 3 miliarde euro, Grindeanu a mai menționat și alte propuneri.

„De exemplu – Partidul Social Democrat deja a redactat un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie 2026 intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achiziţiile de locuinţe. Este o măsură absolut necesară, având în vedere situaţia de la Agenţia Naţională de Cadastru”, a mai spus Grindeanu.

Preşedintele PSD s-a referit şi la mecanismul de compensare a preţurilor la carburanţi, propus inițial de fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan.

„După cum ştiţi, a existat un amendament al colegului meu Bogdan Ivan care a fost blocat în ultima zi a sesiunii parlamentare la comisia de Buget, condusă de PNL. Dar, atunci când un om simplu îşi face plinul la maşină nu se gândeşte la comisii parlamentare şi amendamente blocate, el simte direct la pompă că este ceva ce nu funcţionează în stat. De aceea, trebuie să rezolvăm urgent această situaţie”, a precizat Grindeanu.

Preşedintele PSD a mai declarat că „trebuie făcut un amendament prin care să deblocheze schemele de personal din Sănătate”.

Ieri, și PNL a ieșit public să solicite o sesiune parlamentară extraordinară săptămâna viitoare. Liberalii doreau sesiunea pentru adoptarea proiectelor restante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„România nu își permite să piardă miliarde de euro din cauza întârzierilor sau a disputelor politice. Responsabilitatea tuturor partidelor este să respecte angajamentele asumate și să protejeze interesele țării”, spun liberalii într-un comunicat remis presei luni.