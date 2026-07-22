Auchan România angajează 160 de persoane pentru două noi magazine în București

Noile poziții disponibile sunt pentru rolurile de operator vânzări polivalent și agent de securitate, două roluri esențiale pentru buna funcționare a magazinelor și pentru experiența oferită zilnic clienților. Pentru viitorul supermarket Auchan Floreasca sunt disponibile 40 de locuri de muncă, iar pentru viitorul hipermarket Auchan Sun Plaza 120 de locuri de muncă.

Prin aceste recrutări, Auchan își consolidează prezența în București și continuă extinderea rețelei locale, oferind noi oportunități profesionale persoanelor care își doresc să lucreze într-un mediu dinamic, stabil, cu posibilități reale de învățare și dezvoltare profesională.

Pachet competitiv de beneficii pentru viitorii angajați

Auchan România oferă viitorilor angajați un pachet competitiv de beneficii, adaptat industriei de retail, care include:

Pachet salarial atractiv, bonusuri de performanță și sporuri plătite pentru orele lucrate în weekend, de noapte și de sărbători legale.

Tichete de masă (40 ron/zi), primă de vacanță (minim 50% din salariu, în funcție de vechimea în companie aceasta poate ajunge la 100% din salariu), prime de Paște și de Crăciun, prime pentru zile speciale din viața angajatului.

Asigurare de sănătate, stomatologică și asigurare de viață, în funcție de vechime.

Minim 23 zile de concediu de odihnă, care cresc în funcție de vechime, zi liberă pentru ziua de naștere și alte zile libere pentru evenimente speciale.

Plata în avans a până la 50% din salariu, la cerere.

Vouchere de 5% la suma cumpărăturilor din magazinele ATAC și Auchan.

Oportunități reale de formare, dezvoltare profesională și de carieră.

Auchan, Angajator de Top în România pentru al patrulea an consecutiv: o cultură bazată pe dezvoltare și grijă față de oameni

Cu aproximativ 7.000 de angajați la nivel național, Auchan România este unul dintre cei mai importanți angajatori din retailul local. Compania a confirmat și în 2026 statutul de Angajator de Top o recunoaștere a performanței sale constante în practicile de resurse umane la nivel local. În evaluarea realizată de Top Employers Institute, Auchan România a obținut scoruri peste media pieței în categorii precum leadership, sustenabilitate și mediu de lucru, precum și scorul maxim de 100% în categoriile strategie de business, etică și integritate.

Stabilitatea echipelor este unul dintre reperele importante ale companiei: peste 320 de angajați fac parte din echipa Auchan România încă de la deschiderea primului magazin, iar aproape 50% dintre angajați au o vechime între 10-20 de ani în companie. În același timp, Auchan susține dezvoltarea profesională și mobilitatea internă, iar 46% dintre managerii activi în prezent au fost promovați intern, pornind de pe poziții de execuție.

Compania oferă un mediu de lucru incluziv și transparent, în care performanța este susținută prin obiective clare, criterii de evaluare bine definite, programe de formare și recunoașterea contribuției fiecărui angajat. Persoanele interesate de un loc de muncă în cadrul noilor magazine Auchan Floreasca și Auchan Sun Plaza sunt invitate să aplice online, pe https://cariere.auchan.ro/.

Despre Auchan România

La 20 de ani de la deschiderea primului hipermarket pe plan local, Auchan România are în portofoliu peste 500 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 9 hipermarketuri ATAC Hiper Discount & un ATAC Super Discount, 9 supermarketuri clasice, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, peste 70 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Acestora li se adaugă un pachet complex de soluții pentru parteneri și clienți, precum și compania de furnizare de energie Auchan Renewable Energy. Auchan propune un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.