Digitalizarea, soluție sau problemă. Ce susține senatorul AUR, Petrișor Peiu

Petrișor Peiu susține că partidele auto-proclamate pro-europene au apelat la digitalizare, ca la o soluție magică, ori de câte ori a apărut o problemă în România.

”În ultimii 20 de ani, niciun cuvânt nu apare mai des în programele de guvernare decât «digitalizare». Orice problemă ar avea România, PSD, PNL, USR, UDMR au o soluţie magică şi unică: digitalizarea!”

Nu digitalizarea ar reprezenta o problemă, susține Petrișor Peiu, ci felul în care aceasta (nu) a fost implementată. El susține că, în ultimii 20 de ani, în România, s-au cheltuit pentru digitalizare, aproximativ 1% din echivalentul PIB-ului anual, iar acest lucru a avut consecințe dezastruase pentru cetățeni, în primul rând, de la blocarea programului Registrului Comerțului, până la aplicația cardului de sănătate, care, porivit senatorului AUR, „este coşmarul tuturor bolnavilor, medicilor de familie şi farmaciştilor”.

„Ei bine, în aceşti ultimii 20 de ani, s-au cheltuit pentru digitalizare cam 20% din banii daţi pe bunuri şi servicii, cam 1% din PIB anual. Rezultatul? Registrul Comerţului a fost blocat săptămâni la rând de-un program nefuncţional, aplicaţia cardului de sănătate este coşmarul tuturor bolnavilor, medicilor de familie şi farmaciştilor, iar datele privind proprietăţile românilor au ajuns, peste noapte, la un hacker.”

Totodată, el arată că, din cauza sistemului deficitar de educație, România se află pe penultimul loc din UE la ponderea tinerilor cu abilităţi digitale de bază. Doar jumătate dintre tinerii între 16 şi 24 de ani dețin aceste abilităţi.

„La baza tuturor nenorocirilor stă, însă, calitatea educaţiei. Iată care este rezultatul celor peste 20 de reforme ale educaţiei de după revoluţie: suntem pe penultimul loc din UE la ponderea tinerilor cu abilităţi digitale de bază. Doar jumătate dintre tinerii noştri între 16 şi 24 de ani au aceste abilităţi.”

Petrișor Peiu concluzionează că ”partidele auto-proclamate «pro-europene» au reuşit să ducă România pe ultimele locuri pe continent la toţi indicatorii europeni”.

”Iată un bun exemplu al promovării «valorilor europene» despre care perorează zilnic Grindeanu, Bolojan şi Fritz: educaţia patronată de ei ne-a făcut să avem tinerii cel mai puţin adaptaţi la economia şi viaţa contemporane”, a adăugat Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR.