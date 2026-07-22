Digitalizarea, soluție sau problemă. Ce susține senatorul AUR, Petrișor Peiu

„La baza tuturor nenorocirilor stă, însă, calitatea educaţiei. Iată care este rezultatul celor peste 20 de reforme ale educaţiei de după revoluţie: suntem pe penultimul loc din UE la ponderea tinerilor cu abilităţi digitale de bază. Doar jumătate dintre tinerii noştri între 16 şi 24 de ani au aceste abilităţi.”, susține Petrișor Peiu.

Florin Toader
Digitalizarea, soluție sau problemă. Ce susține senatorul AUR, Petrișor Peiu

Liderul Senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că, deși „partidele auto-proclamate pro-europene” au apelat la digitalizare ca la o soluție magică, nu au făcut nimic, în fond, pentru a o implementa FOTO Facebook / Alianța pentru Unirea Românilor

„La baza tuturor nenorocirilor stă, însă, calitatea educaţiei. Iată care este rezultatul celor peste 20 de reforme ale educaţiei de după revoluţie: suntem pe penultimul loc din UE la ponderea tinerilor cu abilităţi digitale de bază. Doar jumătate dintre tinerii noştri între 16 şi 24 de ani au aceste abilităţi.”, susține Petrișor Peiu.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, afirmă că, după două decenii în care partidele aflate la guvernare au promis digitalizarea ca soluţie pentru toate problemele României, rezultatele sunt vizibile în ”eşecurile sistemelor publice”.

Petrișor Peiu susține că partidele auto-proclamate pro-europene au apelat la digitalizare, ca la o soluție magică, ori de câte ori a apărut o problemă în România.

”În ultimii 20 de ani, niciun cuvânt nu apare mai des în programele de guvernare decât «digitalizare». Orice problemă ar avea România, PSD, PNL, USR, UDMR au o soluţie magică şi unică: digitalizarea!”

Nu digitalizarea ar reprezenta o problemă, susține Petrișor Peiu, ci felul în care aceasta (nu) a fost implementată. El susține că, în ultimii 20 de ani, în România, s-au cheltuit pentru digitalizare, aproximativ 1% din echivalentul PIB-ului anual, iar acest lucru a avut consecințe dezastruase pentru cetățeni, în primul rând, de la blocarea programului Registrului Comerțului, până la aplicația cardului de sănătate, care, porivit senatorului AUR, „este coşmarul tuturor bolnavilor, medicilor de familie şi farmaciştilor”.

„Ei bine, în aceşti ultimii 20 de ani, s-au cheltuit pentru digitalizare cam 20% din banii daţi pe bunuri şi servicii, cam 1% din PIB anual. Rezultatul? Registrul Comerţului a fost blocat săptămâni la rând de-un program nefuncţional, aplicaţia cardului de sănătate este coşmarul tuturor bolnavilor, medicilor de familie şi farmaciştilor, iar datele privind proprietăţile românilor au ajuns, peste noapte, la un hacker.”

FOTO: Facebook / Petrișor Peiu

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Totodată, el arată că, din cauza sistemului deficitar de educație, România se află pe penultimul loc din UE la ponderea tinerilor cu abilităţi digitale de bază. Doar jumătate dintre tinerii între 16 şi 24 de ani dețin aceste abilităţi.

„La baza tuturor nenorocirilor stă, însă, calitatea educaţiei. Iată care este rezultatul celor peste 20 de reforme ale educaţiei de după revoluţie: suntem pe penultimul loc din UE la ponderea tinerilor cu abilităţi digitale de bază. Doar jumătate dintre tinerii noştri între 16 şi 24 de ani au aceste abilităţi.”

Petrișor Peiu concluzionează că ”partidele auto-proclamate «pro-europene» au reuşit să ducă România pe ultimele locuri pe continent la toţi indicatorii europeni”.

”Iată un bun exemplu al promovării «valorilor europene» despre care perorează zilnic Grindeanu, Bolojan şi Fritz: educaţia patronată de ei ne-a făcut să avem tinerii cel mai puţin adaptaţi la economia şi viaţa contemporane”, a adăugat Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR.

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4 comentarii

  1. Conform DEX digitalizarea inseamna administrare de digitalina, care are efect laxativ. D-aia merge treburile cum merg, in Romania, fiindca romanii se DIGITALIZEAZA. Restul lumii se ocupa de DIGITIZARE.

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  2. Lasă că avem în schimb abilități de umblat cu degetul pe ecran, de mici. Suntem printre primii la tiktokăreală, care-i problema, nu de-acolo vi se trag succesurile?

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    1. Păi, poți să ai și eșece la tiktok. Sunt destule degete strâmbe. Că ălea cred că au făcut softurile lui Ghiță

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  3. De firmele lui Ghiță ați auzit d-le Peiu?
    Când plătești zeci de milioane pe softuri care pe internet le găsești cu zece euro nu poți să ai pretenții.

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