Petrișor Peiu îl amenință pe Sorin Grindeanu cu revocarea din funcția de președinte al Camerei Deputaților

Petrișor Peiu susține că, după ce Sorin Grindeanu și-a scos „cu surle și trâmbițe” partidul de la guvernare, acum nu are nimic altceva mai bun de făcut decât „să jignească și să suduie singurul partid care îl putea ajuta să re-ajungă la guvernare! ”

Peiu afirmă că declarațiile lui Sorin Grindeanu despre AUR nu sunt, de fapt, decât niște „perorații brânzovenești”.

Petrișor Peiu: Parlamentarii AUR vor susține înlocuirea lui Sorin Grindeanu din funcția de președinte al Camerei Deputaților

Totodată, senatorul AUR, anunță că partidul său nu va mai încheia nicio înțelegere cu PSD atâta vreme cât Sorin Grindeanu este președintele acestui partid și că, dacă cineva va supune la vot înlocuirea lui Grindeanu din funcția de președinte al Camerei Deputaților, parlamentarii AUR vor fi de acord cu acest lucru.

„Răspunsul logic la perorațiile brânzovenești ale lui Grindeanu este scurt și la obiect:

AUR nu va mai putea face nicio înțelegere politică, de niciun fel, cu PSD, cât timp Sorin Grindeanu este președinte al acelui partid, de vreme ce acestuia îi repugnă cei 90 de parlamentari ai noștri; Dacă vreodată cineva va supune la vot înlocuirea lui Grindeanu de la conducerea Camerei Deputaților, parlamentarii AUR vor avea tendința naturală de a vota acest lucru; motivul? Este greu de apărat un om cu atâtea carențe morale.”, se arată în postarea de pe Facebook a lui Petrișor Peiu

„Autorul celei mai greu de găsit cărți de pe planetă”

Petrișor Peiu îl acuză pe Sorin Grindeanu că se erijează în instanță morală, în timp ce teza sa de doctorat este „cea mai grea de găsit carte de pe planetă”, iar autorul ei „este una și aceeași persoană cu ministrul transporturilor care se lăsa purtat cu luxoase avioane private tocmai la Monaco”, referire evidentă la zborurile cu avioane puse la dispoziție de Nordis.

„Pentru a fi pe deplin ridicol, autorul celei mai greu de găsit cărți de pe planetă își arogă și dreptul de a-și justifica suduielile cu o pretinsă deviere de la valorile ,,europene”. Ar fi de râs dacă nu ar fi de plâns, dar autoritatea morală Grindeanu este una și aceeași persoană cu ministrul transporturilor care se lăsa purtat cu luxoase avioane private tocmai la Monaco pentru a se întâlni cu …o colegă de partid a domniei sale, cu care de altminteri, se întâlnea în fiecare zi și la București! ”

„Sorin Grindeanu nu poate garanta viitoarele mandate ale tuturor parlamentarilor PSD nici în sondajele făcute de domnul Dâncu”

Reproșurile lui Sorin Grindeanu la adresa AUR, care nu a votat în pentru instaurarea guvernului Veștea („un guvern făcut printr-o șobolăneală greu de acceptat), sunt lipsite de sens, afirmă Petrișor Peiu și îl acuză pe liderul PSD că încearcă să practice același gen de șobolăneală, când afirmă că <ar primi voturile unor parlamentari AUR, dar îi put ,,liderii partidului”.>

Totodată, Peiu îi atrage atenția lui Sorin Grindeanu că AUR e singurul partid care poate garanta viitoarele mandate ale parlamentarilor săi, pe când Grindeanu nu poate face acest lucru pentru parlamentarii PSD „nici măcar în sondajele realizate de domnul Dancu!”

„Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea, un guvern făcut printr-o șobolăneală greu de acceptat, adică prin racolarea unui grup de parlamentari de la un alt partid. De altfel, aceeași șobolăneală o încearcă ridicolul Grindeanu și cu AUR, atunci când anunță că ar primi voturile unor parlamentari AUR, dar îi put ,,liderii partidului”. Poate l-ar ajuta pe Grindeanu să știe că toți parlamentarii AUR sunt propuși să ocupe aceleași poziții ca cele actuale și pe listele de la alegerile următoare. O întrebare simplă, pe care Grindeanu nu și-a pus-o este următoarea: de ce ar da un parlamentar AUR cu piciorul unui nou mandat, garantat de singurul partid care poate, conform sondajelor de azi, garanta viitoarele mandate? Poate Sorin Grindeanu garanta mandatele viitoare ale tuturor parlamentari PSD ? Nu poate, evident, nici măcar în sondajele realizate de domnul Dancu! ”

„AUR susține ferm apartenența României la UE și NATO”

În încheiere, ca răspuns la acuzațiile lui Sorin Grindeanu, cum că AUR ar devia de la valorile europene, Peiu susține că e ușor de verificat faptul că partidul din care face parte susține ferm apartenența României la UE și NATO, chiar dacă susține <că trebuie reparate câteva mari erori ale Comisiei von der Leyen precum politicile ,, green deal” și de supra-reglementare a economiei.>

<Cât privește pretinsele deviații ale AUR de la valorile ,,europene „, să îi reamintim lui Sorin Grindeanu și faptul , ușor de verificat, că AUR susține ferm apartenența României la UE și NATO. AUR crede, in plus și spre deosebire de Sorin Grindeanu, că trebuie reparate câteva mari erori ale Comisiei von der Leyen precum politicile ,, green deal” și de supra-reglementare a economiei.>, se arată în finalul postării lui Petrișor Peiu.