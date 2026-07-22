Măsuri urgente ale Ministerului Sănătății în zonele afectate de inundații. Apa potabilă monitorizată și acces la asistență medicală

Intervenția autorităților și prioritățile Ministerului Sănătății

Direcțiile de Sănătate Publică au primit sarcina de a asigura supravegherea epidemiologică, monitorizarea strictă a calității apei potabile și dezinfecția fântânilor din zonele afectate de fenomenele meteorologice din ultima vreme. De asemenea, autoritățile intervin pentru a garanta accesul la asistență medicală, medicamente, materiale sanitare și vaccinuri, suplimentând resursele medicale acolo unde este nevoie.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a subliniat că în astfel de situații de criză prevenția și intervenția rapidă sunt esențiale, prioritatea principală fiind ca fiecare persoană afectată să primească asistența medicală necesară și să fie prevenită apariția unor focare de îmbolnăvire, notează news.ro.

Recomandări pentru populația din zonele inundate

Specialiștii din domeniul sănătății publice au emis o serie de recomandări stricte pentru locuitorii din zonele lovite de viituri. Oamenii sunt sfătuiți să consume exclusiv apă îmbuteliată sau fiartă și răcită și să evite consumul de apă din fântâni până la confirmarea oficială a potabilității acesteia.

Totodată, se recomandă utilizarea exclusivă de alimente ambalate sau preparate termic, respectarea riguroasă a regulilor de igienă personală și evitarea oricărui contact cu animalele moarte. Populația trebuie să evite utilizarea apei contaminate pentru spălatul vaselor, a dinților, pentru prepararea hranei bebelușilor sau pentru producerea cuburilor de gheață.

„În cazul în care nu este posibilă fierberea apei, dezinfecţia chimică a apei contaminate este eficientă pentru eliminarea bacteriilor şi a majorităţii virusurilor. Pentru dezinfecţia chimică se folosesc preparate pe bază de clor” menționează sursa citată.

La apariția unor simptome precum febră, diaree sau vărsături, oamenii trebuie să se adreseze imediat medicului.

Contextul meteorologic și pagubele provocate de inundaţii

Această mobilizare vine pe fondul furtunilor violente, a ploilor torențiale și vijeliilor din ultimele zile, care au inundat zeci de locuințe și gospodării și au blocat numeroase căi de acces. Cele mai grave probleme s-au înregistrat în județele Prahova și Dâmbovița, aflate sub Cod roșu hidrologic.

În Valea Prahovei, stațiunea Bușteni a fost lovită de o viitură puternică venită de pe versanții Bucegilor, blocând DN 1 pentru mai multe ore. Aceeași arteră rutieră a fost blocată de viituri și în zona localităților Comarnic și Nistorești, iar pagube însemnate au fost semnalate și în Breaza, Adunați, Filipeștii de Târg și Păulești.

Autoritățile recomandă în continuare populației să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă, a torenților și a zonelor joase, precum și traversarea drumurilor acoperite de viituri.

Amintim că pentru această seară, începând cu ora 18:00, va intra în vigoare un cod roșu de inundații valabil până joi la prânz, în județele Tulcea și Constanța.

CITEȘTE ȘI