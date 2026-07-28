Primul tronson al Drumului Expres Târgu Jiu – Filiași a fost atribuit unei asocieri de firme din Turcia și România. Sectorul are aproape 20 de kilometri și va lega centura municipiului Târgu Jiu de Târgu Cărbunești. Contractul are o valoare de aproape 2 miliarde de lei, fără TVA, iar lucrările ar urma să fie terminate în 34 de luni de la semnare.

Constructorul de proiecte și execuție pentru Lotul 6 a fost atribuit marți. Câștigătoare a fost desemnată asocierea Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, ca lider, și SC MIS GRUP SRL. Valoarea contractului este de 1.998.077.020,68 lei, fără TVA, a anunțat ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

Durata totală prevăzută este de 34 de luni. Primele 10 luni sunt alocate proiectării, iar următoarele 24 de luni execuției. Contractul va fi semnat după expirarea perioadei în care pot fi depuse contestații. Drumul va fi construit dinspre Târgu Jiu. Primul lot va ajunge până la Târgu Cărbunești, unde va face legătura cu Drumul Județean 661.

Radu Miruță: „Este o reparație morală”

Radu Miruță a spus că proiectul a fost deblocat după ani de promisiuni și a acuzat PSD că nu a făcut pași concreți pentru acest drum.

„Veste uriașă pentru dezvoltarea rețelei de drumuri din sudul României: am deblocat astăzi, la Ministerul Transporturilor, proiectul drumului expres Târgu Jiu – Filiași”, a transmis ministrul interimar al Transporturilor.

Acesta a susținut că proiectul este important pentru Gorj, un județ afectat de tranziția energetică.

„Este o reparație morală și o dreptate pentru un județ afectat de tranziția energetică și care are nevoie de investiții ca de aer. Iar primul pas sănătos pentru atragerea investițiilor este crearea infrastructurii”, a spus Miruță.

Ministrul a mai transmis că diferența dintre promisiuni și rezultate se vede în fapte.

„Ani la rând s-a vorbit despre acest drum. Diferența dintre vorbe și rezultate se măsoară în fapte”, a adăugat el.

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