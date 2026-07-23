VIDEO Ploile torențiale opresc temporar lucrările la podul hobanat de pe Drumul Expres Brăila – Galați

Deși stadiul fizic al proiectului a ajuns la 97%, constructorul UMB așteaptă îmbunătățirea vremii pentru a folosi macaraua de 700 de tone necesară ridicării pieselor de 90 de tone.

Stefan Lupu - Reporter special
VIDEO Ploile torențiale opresc temporar lucrările la podul hobanat de pe Drumul Expres Brăila – Galați

Deși stadiul fizic al proiectului a ajuns la 97%, constructorul UMB așteaptă îmbunătățirea vremii pentru a folosi macaraua de 700 de tone necesară ridicării pieselor de 90 de tone.

Condițiile meteorologice extreme din ultimele zile au pus pe pauză una dintre cele mai spectaculoase etape de construcție de pe șantierul Drumului Expres Brăila – Galați (DEx6). Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că operațiunile complexe de montare a unui nou segment de tablier la podul hobanat peste râul Siret au fost amânate din cauza ploilor torențiale, în ciuda faptului că stadiul fizic al întregului proiect a atins deja un impresionant procent de 97%.

Constructorul așteaptă oprirea precipitațiilor pentru a relua asamblarea

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a explicat public situația de pe șantier, subliniind că antreprenorul român UMB are toate resursele pregătite la fața locului, conform news.ro. Deși utilajele grele și echipele de muncitori sunt mobilizate pentru a executa această manevră delicată, siguranța și precizia tehnică impun așteptarea unor ferestre de vreme bună. Constructorul a dat asigurări că lucrările de ridicare și fixare a tablierului vor fi reluate imediat ce precipitațiile se vor opri, iar condițiile de vizibilitate și siguranță vor permite acest lucru.

Detalii tehnice impresionante pentru podul peste râul Siret

Structura care traversează râul Siret este una dintre puținele construcții de tip pod hobanat din România, reprezentând o adevărată provocare inginerească. Aceasta are o lungime totală de 307,75 metri și este alcătuită din nouă tronsoane masive. Pentru a înțelege amploarea proiectului, trebuie menționat că fiecare segment metalic cântărește 90 de tone.

Pentru ridicarea și poziționarea milimetrică a acestor piese gigantice, constructorul utilizează o macara de mare tonaj, capabilă să susțină o greutate de 700 de tone. Odată ce toate sectoarele tablierului vor fi aliniate perfect, echipele de sudori vor interveni pentru fixarea lor definitivă. Ulterior, structura va fi conectată prin sistemul de hobane (cabluri uriașe de oțel) la stâlpii masivi de susținere ridicați pe cele două maluri ale râului.

Impactul strategic și economic al noului Drum Expres DEx6

Drumul Expres Brăila – Galați se întinde pe o lungime de 10,76 kilometri și reprezintă o investiție de 449,42 milioane de lei, sumă calculată fără TVA și asigurată prin Programul Transport 2021-2027. Finalizarea acestui traseu va aduce beneficii majore atât la nivel regional, cât și național.

Noua șosea asigură o conexiune directă, modernă și extrem de rapidă între două dintre cele mai mari orașe portuare situate pe cursul Dunării. Dincolo de fluidizarea traficului, DEx6 unește practic provinciile istorice Moldova și Muntenia, facilitând masiv transportul de mărfuri și mobilitatea cetățenilor. Mai mult decât atât, această investiție pune în valoare Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila, obiectiv aflat deja în exploatare, creând astfel un coridor rutier integrat cu o relevanță strategică uriașă pentru dezvoltarea regiunilor din sud-estul și nord-estul țării.

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