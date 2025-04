Combaterea traficului de droguri este ‘o prioritate clară’ a Ministerului Afacerilor Interne, iar lupta este dusă ‘cu fermitate’ și ‘rezultate concrete’, a transmis vineri ministrul Cătălin Predoiu, potrivit unui comunicat de presă al MAI.

‘Deși nu am vorbit public până acum despre această tragedie, sunt profund afectat de drama tânărului de 20 de ani care și-a pierdut viața în urma unei supradoze. Este un eveniment care ne răscolește și ne amintește cât de gravă și prezentă este amenințarea consumului de droguri, mai ales în rândul tinerilor. Totodată, am luat notă de intervenția domnului Simion, presărată cu neadevăruri și accente politice nepotrivite într-un moment de asemenea încărcătură emoțională. Nu îi voi răspunde pe aceeași lungime de undă, dar consider necesar să reafirm lucruri pe care le-am spus și demonstrat deja: combaterea traficului de droguri este o prioritate clară a Ministerului Afacerilor Interne, iar lupta este dusă cu fermitate și rezultate concrete’, a afirmat Predoiu.

El a adăugat că, încă de la preluarea mandatului, a transmis că este conștient de riscul reprezentat de consumul și traficul de droguri, în special în rândul tinerilor.

‘Problematica drogurilor reprezintă o prioritate, nu numai în Romania, ci în întreaga lume. Așa cum știm, drogurile sunt peste tot, atât în viața reală, cât și în mediul online, pot afecta pe oricine, oricând’, a completat ministrul.

Potrivit acestuia, în ultimii doi ani, s-au suplimentat cu peste 300 de funcții structurile antidrog, s-au dezvoltat laboratoare specializate, a crescut numărul echipelor canine, iar forțele operative au fost dotate cu scannere mobile pentru detectarea drogurilor.

‘Am intensificat acțiunile operative: 279 de grupuri infracționale au fost destructurate, cantități impresionante de droguri de mare risc au fost scoase din circuit – vorbim de peste 2.300 de kilograme de substanțe periculoase, milioane de comprimate, tone de precursori, de substanțe dopante și alte produse disimulate, toate având potențialul de a distruge vieți. Am consolidat cooperarea internațională, pentru că fenomenul are o dimensiune globală și doar prin parteneriate putem fi eficienți’, a evidențiat Cătălin Predoiu.

El a amintit că a fost lansat Planul Național pentru Siguranță Școlară – un mecanism care implică, alături de MAI, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății și alte structuri.

‘Zilnic, patrule de poliție și jandarmerie acționează în zonele unităților de învățământ preuniversitar pentru a descuraja orice fapte care pun în pericol societatea. (…) În anul 2024 au fost au organizate și desfășurate, în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ: 33.388 (+55,85% față de anul 2023) de acțiuni specifice, din care 3.331 pentru prevenirea și combaterea consumului de substanțe interzise’, a explicat Predoiu.

Fenomenul traficului și consumului de droguri reprezintă provocări globale a căror soluționare pe termen lung nu poate fi exclusiv polițienească, a completat ministrul de Interne.

‘Aceste acțiuni confirmă direcția corectă. Dar știm cu toții că problema nu dispare de la o zi la alta. Traficul și consumul de droguri sunt provocări globale, iar răspunsul pe termen lung nu poate fi exclusiv polițienesc. Este nevoie de un parteneriat real între familie, școală, medici, psihologi și societate’, a declarat Cătălin Predoiu.

MAI va continua să își facă datoria, a subliniat ministrul, care a transmis, totodată, că succesul colectiv depinde de implicarea tuturor.

‘În fața unei asemenea tragedii, consider că este esențial să dăm dovadă de decență, empatie și responsabilitate. În astfel de momente, nu e vorba de confruntări politice, ci de conștientizarea gravității unui fenomen care afectează profund societatea și de nevoia unui efort susținut, concret, din partea tuturor’, a mai afirmat Predoiu.