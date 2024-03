eFactura: Boloş cedează în fața antreprenorilor

Perioada în care nu se vor aplica sancţiuni pentru cei care nu folosesc sistemul eFactura va fi extinsă cu două luni, până la 1 iunie, a anunţat, vineri, ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, pe pagina sa de Facebook.

„e-Factura: Extindem perioada fără amenzi până la 1 iunie. Încă de la începutul implementării sistemului RO e-Factura am pus accent pe o colaborare strânsă şi transparentă cu antreprenorii. Nu am exclus că va fi nevoie de îmbunătăţiri, tocmai de aceea ne-am angajat să fim flexibili şi receptivi la feedback. Dovadă că reprezentanţii mediului de afaceri au participat la şedinţele noastre şi au venit cu propuneri valoroase, care s-au şi implementat de-a lungul timpului. O nouă decizie care reflectă acest angajament este că am propus extinderea cu două luni a perioadei în care nu se aplică sancţiuni pentru cei ce nu folosesc sistemul. Am pus astăzi în consultare actul normativ care reglementează acest aspect, pentru a fi adoptat în următoarea şedinţă de Guvern. Aşadar, cei care nu ţin cont de termenul-limită de 5 zile lucrătoare pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura vor fi sancţionaţi de la 1 iunie 2024”, a scris Marcel Boloş.

El a menţionat că este o prelungire solicitată de mediul de afaceri, pentru a permite persoanelor impozabile să îşi continue adaptarea procedurilor/sistemelor pentru transmiterea facturilor.

„Cu această ocazie, ţin să îi încurajez pe toţi cei care nu utilizează e-Factura să profite de timpul suplimentar pentru a se adapta la noile reglementări, care au intrat în vigoare încă de la 1 ianuarie. Tot astăzi, am trimis îndrumări în SPV care cuprind paşii de făcut pentru utilizarea sistemului către toţi cei care nu au raportat facturi până acum”, a adăugat Boloş,

Ministerul a pus în consultare publică proiectul de OUG privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.

Potrivit notei de fundamentare a acestui proiect „se propune modificarea alin. (7) al art. LIX din Legea nr. 296/2023 în vederea identificării exacte a faptei ce constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, respectiv fapta privind nerespectarea prevederilor alin. (6) pentru una sau mai multe facturi al căror termen-limită de transmitere în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura intervine în cursul unei luni calendaristice”.

„Totodată, se propune extinderea cu două luni a perioadei în care nu se aplică sancţiuni pentru nerespectarea termenului-limită de 5 zile lucrătoare pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, respectiv această faptă nu se va sancţiona în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2024. Extinderea perioadei în care nu se aplică sancţiuni pentru nerespectarea termenului pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura a fost solicitată de mediul de afaceri. Prelungirea cu două luni a acestei perioade a fost considerată rezonabilă pentru a permite persoanelor impozabile să îşi continue adaptarea procedurilor/sistemelor pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, fără a suporta amenzi”, se menţionează în document.

De asemenea, pentru a evita eludarea prevederilor legale privind plata anticipată a accizelor în cazul destinatarilor înregistraţi, se propune completarea art. 375 în sensul introducerii obligaţiei de a depozita produsele recepţionate doar în spaţiile declarate şi autorizate pentru recepţia produselor accizabile, în situaţia în care nu se utilizează opţiunea de livrare directă conform art. 401 alin. (3), precum şi introducerea unei infracţiuni pentru nerespectarea acestei obligaţii.

Conform MF, prin Regulamentul Delegat (UE) 2024/296 al Comisiei din 9 noiembrie 2023 de modificare a Regulamentului Delegat (UE) 2022/1636 în ceea ce priveşte mesajele referitoare la produsele accizabile exportate în regim suspensiv de accize, au intervenit modificări de ordin tehnic în sensul înlocuirii sintagmei „document de rezervă”, care atestă încheierea deplasării produselor accizabile, cu sintagma „raportul de primire de rezervă pentru deplasări de mărfuri accizabile” sau cu „raport de export de rezervă pentru deplasări de mărfuri accizabile în regim suspensiv de accize”, după caz.

Potrivit documentului, prin Legea nr. 201/2016, sunt instituite obligaţii privind trasabilitatea şi elementul de securitate aplicabile produselor din tutun.

„În vederea respectării obligaţiei de punere pe piaţă, începând cu 20 mai 2024, a pachetelor unitare de produse din tutun, numai în condiţiile în care acestea poartă elementul de securitate şi identificatorul unic, prin proiectul de act normativ se propune introducerea regimului de marcare cu timbre fiscale şi a produselor care conţin tutun, destinate inhalării fără ardere, prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a), similar cu cel aplicat produselor din tutun prelucrat. Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene a fost completat art. 345 alin. (3) din Codul fiscal, în sensul în care, pe lângă produsele energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. a) – e) din Codul fiscal, şi în cazul vinurilor spumoase, băuturilor fermentate, altele decât bere şi vinuri, cu excepţia celor pentru care este prevăzut un nivel de accize zero, produselor intermediare, alcoolului etilic, livrarea din antrepozite fiscale ori din locaţia în care acestea au fost recepţionate de către destinatarul înregistrat să se efectueze numai în momentul în care furnizorul deţine documentul de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturată, având în vedere necesitatea prevenirii fenomenului de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu unele produse din categoria alcool şi băuturi alcoolice. Având în vedere această intervenţie legislativă se impune completarea în mod corespunzător a infracţiunii prevăzute la art. 452 alin. (1) lit. c)”, se mai spune în document.

Mediul de afaceri a solicitat statului român să amâne aplicarea amenzilor privind RO e-Factura, până când infrastructura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) va fi funcţională şi stabilă 99,99%, chiar dacă acest lucru ar presupune o amânare de până la şase luni, a transmis în urmă cu o săptămână NextUp, una dintre principalele companii de software din România, care oferă soluţii de automatizare a trimiterii facturilor în SPV.

Potrivit unui comunicat al companiei, remis pe 14 martie AGERPRES, solicitarea a venit în contextul în care serverele ANAF sunt indisponibile ore întregi, zile la rând şi nu receptează documentele transmise prin e-Factura de către contribuabili.

Compania NextUp, care este în contact direct cu peste 6.000 de antreprenori şi IMM-uri din întreaga ţară, impactate de noile schimbări, a înaintat o adresă oficială Ministerului Finanţelor, prin care solicită statului să vină în întâmpinarea contribuabilului cu o infrastructură stabilă şi cu o capacitate adecvată pentru volumul mare de documente.

„Am solicitat statului român să amâne aplicarea amenzilor privind e-Factura atât cât va fi nevoie, chiar şi 6 luni sau până în 2025 dacă va fi cazul, pentru a pune la punct o infrastructură digitală funcţională, nu una şubredă cum este acum. Dacă nu va rezolva problemele de digitalizare din curtea proprie, 1 aprilie nu este un termen realist pentru aplicarea amenzilor. Ca dezvoltator de software, am implementat sistemul e-Factura în softurile noastre, dar în momentul în care documentele sunt transmise către ANAF statul, de fapt, nu le primeşte. Noi, din mediul privat, suntem pregătiţi pentru a trimite e-Factura. De altfel, antreprenorii trimit documentele la timp, însă acestea nu sunt receptate de serverele ANAF care sunt indisponibile ore întregi, zile la rând. Prin urmare, această amânare o cerem pentru a da şansa statului să se pregătească şi să nu mai facă teste pe spatele, timpul şi banii mediului privat. Statul este cel care are nevoie de timp să se pregătească, mediul privat este deja pregătit pentru e-Factura”, a declarat Roxana Epure, Managing Partner NextUp.

Mediul privat s-a adaptat, însă statul nu este pregătit pentru e-Factura, se arată în comunicat.

Pentru a se adapta rapid, pentru a reduce nivelul de stres provocat de e-Factura şi pentru a evita posibile amenzi, cele mai multe firme din România folosesc un soft care transmite automat, din câteva click-uri, facturile în SPV. În ciuda acestei adoptării masive, companiile se plâng că documentele nu ajung, de fapt, la ANAF din cauza problemelor tehnice care persistă în infrastructura instituţiei financiare.

„Instituţiile statului nu s-au pregătit pentru sistemul RO e-Factura înainte ca acesta să devină obligatoriu pentru antreprenori, deşi ar fi fost o decizie normală pentru o colaborare bună cu mediul de afaceri. Din această cauză, există consecinţe semnificative pe care antreprenorii le resimt în munca de zi cu zi în activitate, punctează NextUp. Infrastructura şi serverele ANAF nu sunt pregătite pentru a digera cantitatea enormă de informări şi documente pe care mediul privat le trimite în acest moment. Gradul de adopţie e-Facturii este de 30% şi în aceste condiţii infrastructura ANAF nu face faţă valului de documente, serverele blocându-se în fiecare zi ore întregi”, se mai arată în document.

În cazul în care statul român va lua o decizie în acest sens, reprezentanţii NextUp sunt de părere că amânarea aplicării sancţiunilor se va face în paşi, pe câteva luni, pe 3 luni, respectiv ulterior cu încă 3 luni, până când serverele ANAF vor fi complet pregătite să primească documente.

„Firma de software NextUp a transmis anterior că sistemul RO e-Factura a generat cel mai mare haos din ultimul deceniu în mediul antreprenorial, statul român fiind nepregătit să gestioneze schimbarea pe care o impune şi dând dovadă de incompetenţă în digitalizare prin erorile multiple ale acestui sistem. Totodată, compania a subliniat că statul eşuează din nou în a dezvolta o relaţie bună cu contribuabilii, învinovăţindu-i pe aceştia pentru blocaje pe care el însuşi le-au creat prin gestionarea rudimentară a implementării e-Factura”, conform comunicatului.