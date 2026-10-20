Elisabeta Lipă, dată în judecată de COSR. Se cer înapoi aproape 500.000 de euro din premierile olimpice

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a acționat-o în judecată pe Elisabeta Lipă, președinta Federației Române de Canotaj, solicitând înapoierea sumei de 492.800 de euro. Acțiunea juridică vine în urma unui raport întocmit de Curtea de Conturi, care a vizat premierile acordate fără suport legal pentru rezultatele înregistrate la Jocurile Olimpice.

Elisabeta Lipă, dată în judecată de COSR, după un raport al Curții de Conturi

Raportul realizat de Curtea de Conturi a analizat modul în care au fost efectuate plățile stimulentelor financiare pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo și Paris. Inspectorii financiari au concluzionat că o parte însemnată din fondurile alocate a fost direcționată către personalul administrativ și auxiliar din cadrul federației, care nu a fost inclus în colectivele tehnice olimpice și nu a avut atribuții direct legate de performanțele sportive, potrivit GOLAZO.ro.

Conform datelor din documentele oficiale, din totalul sumelor reprezentând premieri acordate la FRC pentru competițiile internaționale, o cotă însemnată a revenit personalului auxiliar, incluzând consultanți, contabili, referenți, muncitori și personal de întreținere. De asemenea, pe lista pârâților din proces, alături de Elisabeta Lipă, figurează și secretarul general Cătălin Erhan.

Poziția instituțiilor implicate

În fața acuzațiilor formulate, reprezentanții Federației Române de Canotaj au susținut că sumele respective au fost calculate respectând plafoanele legale și au fost aprobate oficial de forurile de conducere ale sportului românesc. Cu toate acestea, întrucât sumele nu au fost returnate în termenul solicitat, Comitetul Olimpic și Sportiv Român a inițiat demersul în instanță ca formă de autoprotecție instituțională pentru recuperarea prejudiciului constatat de auditori.

Surse din cadrul organismelor judiciare indică faptul că Direcția Națională Anticorupție analizează posibilitatea de a declanșa procedurile pentru ridicarea imunității parlamentare a Elisabetei Lipă, în vederea efectuării unor măsuri legale specifice, precum perchezițiile sau audierile amănunțite legate de gestionarea fondurilor publice alocate federației. Această situație generează o tensiune majoră la vârful sportului românesc, având în vedere implicarea unor figuri marcante ale olimpismului național în proceduri de natură judiciară și administrativă.

Pe parcursul desfășurării acestui proces complex, reprezentanții legali ai ambelor părți încearcă să clarifice cadrul normativ în baza căruia s-au efectuat plățile contestate de inspectorii financiari. Rămâne de văzut cum se va pronunța instanța de judecată cu privire la sumele solicitate spre returnare și dacă autoritățile competente vor extinde cercetările asupra modului în care au fost gestionate fondurile publice destinate recompensării excelenței sportive.