EURO 2024. Victoria superbă a României, sărbătorită în stradă

Naţionala de fotbal a României a debutat cu o victorie superbă la Campionatul European de fotbal – EURO 2024, găzduit de Germania, 3-0 (1-0) cu Ucraina, luni, pe Football Arena din Munchen, în Grupa E.

Un suporter al României a alergat 1400 de kilometri de la București la Munchen pentru a ajunge la meciul naționalei, potrivit stiripesurse.ro. Sunt oamenii care l-au ajutat, cei care au creat și cele mai memorabil experiențe ale acestei călătorii.

Fan Dinamo, Daniel a plecat de la Stadionul „Ștefan cel Mare” din București și s-a oprit abia în fața Munich Fussball Arena, unde România a jucat primul meci la EURO 2024, contra Ucrainei.

Suporterii au sărbătorit în stradă rezultatul istoric al tricolorilor la Euro 2024.

Mii de suporteri români au sărbătorit victoria Naționalei fie în Centrul Vechi, la terase, fie în spații special din piețele Capitalei, pregătire pentru vizionarea partidei.

Fiecare gol marcat a generat o adevărată explozie de bucurie.

Bucuria zecilor de mii de români a fost de nedescris. Mulți dintre ei au purtat tricouri galbene, pentru a susține naționala României.

Printre cei care au reacționat la victoria fabuloasă obținută de naționala României în primul meci de la Euro 2024, împotriva Ucrainei, se numără și Mircea Luceascu.

„Victoria este importantă dacă aduce o altă victorie. Jucătorii au demonstrat că pot câştiga împotriva oricărei alte echipe. Noi am câştigat cu 1-0 la galerii”, a spus Lucescu, potrivit ProTv.

”Au cântat imnul senzaţioinal, au aplaudat şi au încurajat exhipa permanent. Ai noştri au fost mai motivaţi ca ucraineni. Am fost din toate punctele de vedere peste ei, Fiecare meci are altă istorie. Este o victorie senzaţiională şi bună pentru fotbalul românesc. Edi merită felicitări din plin, deocamdată prin acest meci ştie ce vrea. Nu a schimbat stilul de joc, organizarea jocului”, a declarat Lucescu.

Fostul fotbalist Bogdan Stelea spune că naționala României trebuie să își păstreze stilul de joc pe care l-a avut în meciul cu Ucraina, dacă vrea să treacă de grupe.

„Calificarea nu e rezolvată, se pot întâmpla atât de multe în următoarele două meciuri. Poți să bați acum 3-0 și te poți duce acasă. Nu vreau să stric bucuria nimănui, ne bucurăm în momentul de față, dar aceeași manieră de a juca trebuie să o aibă în continuare și să fie foarte atenți”, a avertizat fostul fotbalist. El a fost întrebat dacă a fost surprins de felul în care a jucat naționala Ucrainei. „Nu m-au surprins, am văzut o echipă blazată care avea senzația că doar fiind în teren poate să facă lucruri, iar în momentul în care au vrut să facă lucruri nu au mai putut pentru că nu i-am lăsat. Noi am fost perfecți din punctul de vedere că am speculat la maxim erorile pe care le-au făcut și… Ăsta e fotbalul. Noi 3, ei 0”, a mai spus Stelea, potrivit Digi24.

„Am avut posesia, dar nu ne-am creat deloc ocazii”, a reacţionat selecţionerul naţionalei de fotbal a Ucrainei, Serhi Rebrov, după înfrângerea suferită luni cu 3-0 împotriva României, la debutul în Grupa E de la EURO 2024, informează site-ul UEFA.

„În mod clar, au fost diferite componente ale jocului. Noi am avut posesia, dar nu ne-am creat deloc ocazii. Nimeni nu se aştepta la acest rezultat. Ne aşteaptă un meci foarte important (cu Slovacia – n. r.). Trebuie să vorbim între noi şi să ne pregătim pentru următorul meci”, a declarat Rebrov.

„România este o echipă bună. Am mai spus-o în conferinţa de presă de ieri dinaintea meciului, este o naţiune fotbalistică. Ei pot să joace fotbal şi au demonstrat-o astăzi. Acum trebuie să ne concentrăm pe următorul nostru meci împotriva Slovaciei”, a spus tehnicianul.

Taras Stepanenko, căpitanul Ucrainei, a spus: „Sunt foarte dezamăgit de evoluţia noastră. Astăzi nu am fost echipa care suntem de obicei. România a meritat această victorie, iar noi trebuie să mergem mai departe. Mai avem două meciuri şi trebuie să fim puternici şi să schimbăm situaţia.”

„Uneori, se întâmplă lucruri rele în cele mai importante momente, şi aşa a fost şi astăzi. Noi am controlat jocul, aveam mingea, dar am fost pedepsiţi imediat pentru prima greşeală. În aceste turnee, trebuie uneori să joci simplu în faţa porţii tale, iar selecţionerul ne-a avertizat despre asta înainte de meci. Aş numi golul lui Stanciu un eurogol. A fost un şut foarte frumos. Dar, să fiu sincer, am fost foarte încrezător că vom fi mai agresivi în repriza secundă, că vom marca şi vom schimba lucrurile. Din păcate, nu s-a întâmplat deloc asta”, a continuat Stepanenko.

La rândul său, atacantul ucrainean Roman Iaremciuk a afirmat: „Nu există scuze. Nu ne-am făcut jocul astăzi şi nu am urmat instrucţiunile antrenorului. România a meritat această victorie şi trebuie să avem o discuţie la vestiar şi să mergem mai departe.”

„Este foarte greu de spus ceva după un astfel de meci. Nici nu vreau să spun ceva inutil la cald. Am pierdut astăzi. Românii au câştigat, îi felicit pentru victorie. Ne vom pregăti pentru următoarele meciuri. Trebuie să arătăm atunci tot ce e mai bun. Trebuie să ne unim şi să tragem concluziile corecte”, a adăugat Iaremciuk.

Tricolorii au reuşit o victorie istorică, a doua a lor la Campionatul European, la 24 de ani de la precedenta (3-2 cu Anglia), deşi porneau cu şansa a doua în acest meci.

România a făcut un meci tactic perfect şi s-a impus prin golurile marcate de Nicolae Stanciu (29), Răzvan Marin (53) şi Denis Drăguş (57).

Ucraina a avut posesia din startul jocului, dar România s-a apărat compact şi nu a lăsat spaţiu unor jucători de top precum Mudrik (Chelsea), Ţîgankov (Girona) sau Dovbik (Girona), golgheterul din La Liga, cu 24 de goluri.

Ţîgankov (7) şi-a încercat şansa cu un şut din marginea careului, dar Burcă a blocat. Imediat a venit replica României, însă Coman a tras modest de la circa 25 de metri şi Lunin a prins. Dovbik a şutat violent peste poartă de la 25 de metri (22).

În min. 29, presingul lui Drăguş a dat roade şi Lunin a degajat greşit, Man a recuperat şi i-a pasat lui Stanciu, care a marcat cu un şut superb la vinclu de la 18 de metri.

Drăguşin a avut intervenţii remarcabile la centrarea lui Mudrik (36) şi apoi la Ţîgankov (38).

Tot România a fost mai periculoasă, pe finalul primei reprize, dar şutul lui Man la colţul lung a fost deviat salvator de un fundaş (38). La cornerul care a urmat, Stanciu a trimis cu efect la colţul lung, iar mingea a lovit bara (39).

România a început partea secundă la fel cum a încheiat-o pe prima, cu încredere, Coman (46) şutând pe lângă poartă din marginea careului.

Răzvan Marin l-a blocat excelent pe Mudrik (52), iar un minut mai târziu a adus desprinderea, la capătul unui contraatac purtat de Drăguş. Man a fost blocat de defensiva ucraineană, dar mingea a ajuns la Marin, care a şutat fără preluare de la circa 22 de metri, mingea intrând în poartă după intervenţia tardivă a lui Lunin.

Ucraina a acuzat şocul şi era în degringoladă. Stanciu a tras din marginea careului, dar a fost blocat de Matvienko (56), apoi mingea a ajuns la Raţiu, care a tras tare la colţul scurt, dar Lunin, portarul lui Real Madrid, a respins în corner.

Stanciu şi Man au combinat la lovitura de la colţ (57), extrema Parmei a pătruns în careu şi a trimis în faţa porţii, de unde Drăguş şi-a încununat evoluţia cu gol.

După mutările din cele două formaţii, jocul României a mai pierdut din consistenţă, în timp ce Ucraina a fost mai periculoasă, încercând să înscrie măcar golul de onoare.

Iarmolenko (65) a tras peste poartă de la 14 metri. Sudakov a şutat de la 22 de metri, dar Niţă a reţinut în doi timpi (77). Niţă a fost la post şi la mingea deviată pe rând de Drăguşin şi Burcă (79). Mudrik, lansat de Dovbik, a tras periculos pe lângă vinclu (84). Puşcaş a fost aproape de autogol la un corner al Ucrainei, respingând pe spate (89). Iaremciuk l-a lobat pe Niţă, dar mingea a lovit bara transversală (90+2). Mudrik a şuat de la 25 de metri, dar Niţă a respins (90+4).

Stanciu a mai încercat să îl surprindă o dată pe Lunin (68), dar a trimis în plasa laterală la o lovitură liberă din unghi.

România a dat dovadă de determinare şi pragmatism, deşi a avut o posesie inferioară (34%-66%), fiind superioară la şuturile pe poartă (5-2).

Mai mulţi suporteri au pătruns pe teren în ultima parte a meciului, în min. 73 un fan al echipei României îmbrăţişându-l pe căpitanul Stanciu.

Iarmolenko a devenit primul jucător ucrainean care participă la patru ediţii de EURO.

Stanciu a fost desemnat cel mai bun jucător al meciului de către UEFA.

Luni are loc şi celălalt meci din grupă, Belgia – Slovacia (Frankfurt, 19:00). România va juca următoarele meciuri cu Belgia pe 22 iunie (Koln, 22:00) şi cu Slovacia pe 26 iunie (Frankfurt).

România – Ucraina 3-0 (1-0)

Au marcat: Nicolae Stanciu (29), Răzvan Marin (53), Denis Drăguş (57).

Munchen, Football Arena

EURO 2024 – Grupa E

Au evoluat echipele:

România: 1. Florin Niţă – 2. Andrei Raţiu, 3. Radu Drăguşin, 15. Andrei Burcă, 11. Nicuşor Bancu – 6. Marius Marin (4. Adrian Rus, 75) – 20. Dennis Man (10. Ianis Hagi, 62), 18. Răzvan Marin, 21. Nicolae Stanciu (căpitan; 24. Bogdan Racoviţan, 87), 17. Florinel Coman (13. Valentin Mihăilă, 62) – 19. Denis Drăguş (9. George Puşcaş, 75). Selecţioner: Edward Iordănescu.

Rezerve neutilizate: 12. Horaţiu Moldovan, 16. Ştefan Târnovanu – 5. Ionuţ Nedelcearu, 22. Vasile Mogoş, 8. Alexandru Cicâldău, 14. Darius Olaru, 23. Deian Sorescu, 26. Adrian Şut, 7. Denis Alibec, 25. Daniel Bîrligea.

Ucraina: 23. Andri Lunin – 2. Iuhim Konoplia (24. Oleksandr Timcik, 72), 13. Ilia Zabarnîi, 22. Mikola Matvienko, 17. Oleksandr Zincenko – 6. Taras Stepanenko (căpitan; 18. Volodimir Brajko, 62), 19. Mikola Şaparenko (7. Andri Iarmolenko, 62) – 15. Viktor Ţîgankov (9. Roman Iaremciuk, 62), 14. Gheorghi Sudakov (8. Ruslan Malinovski, 83), 10. Mihailo Mudrik – 11. Artem Dovbik. Selecţioner: Serhi Rebrov.

Rezerve neutilizate: 1. Gheorghi Buşcian, 12. Anatoli Trubin – 3. Oleksandr Svatok, 4. Maksim Talovierov, 21. Valeri Bondar, 26. Bogdan Mihailicenko, 5. Serhi Sidorciuk, 20. Oleksandr Zubkov, 25. Vladislav Vanat.

Arbitru: Glenn Nyberg; arbitri asistenţi: Mahbod Beigi, Andreas Soederqvist (toţi din Suedia); al patrulea oficial: Espen Eskaas (Norvegia)

Arbitru video: Rob Dieperink (Olanda); arbitri asistenţi video: Pol van Boekel (Olanda), Jerome Brisard (Franţa)

Cartonaşe galbene: Konoplia (68), Răzvan Marin (79).