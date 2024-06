EURO 2024: Ne putem califica și cu un eșec contra Slovaciei

Ultimele rezultate înregistrate la EURO 2024 favorizează naționala României, care e tot mai aproape de calificarea în optimile de finală. După ce Croația a remizat cu Italia în urma unui gol încasat în minutul 90+8, România are șanse infime să nu se claseze în top 4 al ocupantelor locurilor 3, dacă va ajunge în această situație.

Calculele de la EURO 2024 s-au simplificat enorm după remiza dintre Italia și Croația. În cel mai prost scenariu pentru naționala noastră, o înfrângere contra Slovaciei, încă avem șanse uriașe de calificare. Ar fi nevoie doar ca Belgia să învingă Ucraina, iar naționala noastră să nu piardă la mai mult de 5 goluri contra Slovaciei. Spre exemplu, dacă Slovacia ne bate cu 4-0, iar Belgia câștigă cu Ucraina, mergem în optimi.

Asta deoarece nu doar primele două clasate ajung în optimi, ci și cele mai bune 4 ocupante ale locurilor 3. În clasamentul ocupantelor locurilor 3 din acest moment, echipele care au terminat deja meciurile sunt Ungaria și Croația. Maghiarii au 3 puncte și un golaveraj de -3, în timp ce Croația are 2 puncte. România, în momentul de față, are 3 puncte și un golaveraj de +1. Ar fi, așadar, nevoie de o înfrângere la scor, în cazul în care am termina pe locul 3, ca să ratăm calificarea.

Desigur, scenariul de mai sus este doar cel mai prost posibil de la EURO 2024, căci naționala noastră se poate califica și printr-o victorie cu Slovacia ori printr-un rezultat de egalitate. Dacă vom obține acest rezultat, suntem calificați indiferent ce s-ar întâmpla în partida dintre Belgia și Ucraina. Meciurile decisive vor avea loc miercuri, de la ora 19:00.

Egalul avantajează atât România, cât și Slovacia

La cum stau lucrurile în grupă, un egal cu Slovacia avantajează ambele echipe. Cu un rezultat de egalitate, ambele echipe se califică în optimile de finală și mai rămân de stabilit doar pozițiile finale, în funcție de ce se va întâmpla și la confruntarea dintre Belgia și Ucraina.

Din moment ce, putem sesiza o situație atipică, pe care nu o vedem des. Rezultatul de egalitate are o cotă mai mică decât victoria uneia dintre echipe. Astfel, în acest moment, cota pentru un X este 2.10 pe platformele ce oferă cote pariuri EURO 2024. Victoria României are 3.90, iar cea a Slovaciei are 3.40.

Pe de altă parte, atacantul Denis Drăguș a afirmat că nu se gândește la un rezultat de egalitate, ci la o victorie, cu speranța că aceasta ne va aduce locul 1 în Grupa E.

„Ne-am recuperat bine. Toată lumea și-a făcut treaba bine, știam că e foarte important să ne refacem. Acum suntem pregătiți pentru Slovacia. Mergem să câștigăm și să luăm locul 1. Cu gândul ăsta plecăm. Vrem să facem lumea fericită. Nu ne interesează discuțiile despre un egal, pregătim meciul să câștigăm. Nu ne privește ce se discută, pregătim meciul să câștigăm, ca pe oricare altul”, a afirmat Denis Drăguș, citat de gsp.ro.

De partea cealaltă, Stanislav Lobotka a exclus și el varianta unui rezultat de egalitate facil ambelor echipe.

„Pe mine personal nu m-au surprins românii. Sunt organizați, se apără bine și au extreme rapide. Va fi un meci la fel de greu ca precedentele două. Antrenorul ne împinge să jucăm pentru victorie, indiferent împotriva cui jucăm. Dacă au mai rămas 10 minute de joc și ar fi un egal care să te avantajeze, atunci poate ar fi altfel. Dar să joci la egalitate de la începutul jocului este foarte perfid. Vom intra în meci cu ideea că vrem să câștigăm și să încercăm să fim primii în grupă”, a comentat Lobotka.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment. Sursa foto canva.com.