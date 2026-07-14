Un bărbat a intrat, pe sub poartă, în curtea Arestului Central al Poliției Capitalei ca să caute fier vechi

Surse judiciare au declarat pentru TVRInfo, faptul că bărbatul a reușit să intre în sediul Arestului Central al Poliției Capitalei, pentru că nimeni nu păzea poarta. Acesta s-a strecurat pe sub poartă.

A intrat pe sub poartă fără să fie văzut

Zona pe unde bărbatul a trecut aparține însă Batalionului 8 al Jandarmeriei Capitalei și are curte comună cu Arestul Central al Poliției Capitalei.

În vârstă de 35 de ani, bărbatul s-a strecurat printr-un spațiu de 15 cm, pe sub poartă. După ce s-a plimbat prin curte, a ajuns și în clădirea arestului. Aici a întâlnit un polițist care a dat și alarma.

Bărbatul, dus la psihiatrie

Polițiștii Secției 14 s-au deplasat la locul solicitării și au deschis o anchetă. Bărbatul a fost însă ridicat și transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București.

Întrebat cu privire la motivul pentru care a intrat în curtea Arestului Central al Poliției Capitalei, acesta a răspuns că a încercat să caute fier vechi.

Grave probleme de securitate

Oricât de ironică ar putea părea întâmplarea, incidentul scoate în evidență grave probleme referitoare la siguranța unor astfel de instituții, așa cum este Arestul Central al Poliției Capitalei.

Situația privind problemele de securitate este recunoscută public de către sindicaliștii din Poliția Română.

„A pătruns profitând de ceea ce nu are Ministerul Afacerilor Interne. Respectiv dotări corespunzătoare și siguranță la accesul în sedii și instituții. Precum și personal suficient. Aceste sedii instituționale trebuie păzite inclusiv pe timpul nopții, pentru că, iată, pot apărea astfel de persoane. Și să nu uităm că în zonă este Arestul Central al Poliției, unde sunt încarcerați unii dintre cei mai periculoși infractori.”, susține Mihai Zlat, vicepreședinte SNPPC.

În acest caz ar fi fost deschisă o anchetă internă care va lămuri întreaga situație de fapt. Polițiștii trebuie să lămurească modul în care bărbatul a intrat în curtea Arestului Central.