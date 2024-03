Faraon și Minodora vor să ia Sibiul

Ciprian Faraon şi Minodora Lupu sunt candidaţii propuşi de partidul Forţa Dreptei pentru funcţiile de primar, respectiv viceprimar al municipiului Sibiu, potrivit unui comunicat de presă trimis luni AGERPRES.

„Îmi asum public tandemul de candidaţi, Faraon – Lupu, primar – viceprimar (provenit din consilierii locali), în alegerile din 9 iunie 2024. Minodora Lupu, pe lângă activitatea ei remarcabilă în jurnalismul din Sibiu, s-a distins şi prin implicarea sa profundă în activităţi dedicate asistenţei sociale, îmbunătăţirii sănătăţii şi bunăstării comunităţilor locale. Această dimensiune a activităţii sale evidenţiază un angajament social şi umanitar care merge dincolo de reportajele şi articolele pe care le produce, arătând o dedicare faţă de îmbunătăţirea calităţii vieţii în comunitatea sibiană”, a declarat Ciprian Faraon, candidat desemnat pentru funcţia de primar al municipiului Sibiu.

Ciprian Faraon este un om de afaceri, iar Minodora Lupu este o jurnalistă cu activitate şi în domeniul asistenţei sociale.

„Asistenţa socială este o chestiune de vocaţie, de structură interioară, dar şi de asumare şi implicare dobândită. Această implicare a dus la nominalizarea în cadrul Galei Naţionale de Excelenţă în Asistenţă Socială, la Premiul pentru Jurnalism. Am ajuns dintr-un număr de peste 30 de jurnalişti propuşi, printr-o serie de etape de selecţie, între primii trei. Am primit diploma de excelenţă. Asta s-a întâmplat în anul 2017. Anul următor, am fost parte activă din campania ‘Toată ţara în picioare pentru asistenţă socială’, desfăşurată de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România. Am adus la Sibiu o distincţie pentru participare”, a transmis Minodora Lupu.

Aceasta spune că a făcut parte din programul „Inimi sănătoase pentru copii” care s-a derulat printr-o organizaţie nonguvernamentală sibiană şi s-a concretizat prin intervenţii operatorii invazive şi minim invazive, la cazurile de copii care se nasc cu malformaţii cardiace congenitale. Acest program continuă.

„Este dificil să fii parte a unor asemenea situaţii, dar important este să nu scapi din vedere scopul. Şi anume, că în scurt timp după operaţie, acel copil se va deplasa pe picioruşele lui, sănătos, cu inimioara reparată. Din păcate, nu avem suficient personal specializat în România, şi nici centre de stat echipate corespunzător pentru asemenea intervenţii”, a mai declarat Minodora Lupu.