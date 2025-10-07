Proiectele PSD nu trec pragul de prioritate. PNL explică votul

Liberalii nu vor vota, în Senat, cele două proiecte PSD privind eliminarea CASS pentru mame şi veterani, a spus senatorul PNL Daniel Fenechiu, care a arătat că prioritatea este bugetul României şi scăderea deficitului bugetar.

Propunerile PSD care vizează eliminarea CASS pentru veterani, văduve de război, invalizi, personalul monahal şi foştii deţinuţi politici, dar şi pentru mamele care se află în concediu de creştere a copilului au primit vot pozitiv în comisii, la Senat şi urmează să intre la vot, în plen.

”Într-o înţelegere, trebuie să respectăm înţelegerea”, a spus premierul Ilie Bolojan, potrivit senatorului Daniel Fenechiu, la o întâlnire a Grupului parlamentar PNL de la Senat.

Senatorul PNL Daniel Fenechiu a declarat după şedinţa comisiei de muncă că pe ordinea de zi s-au aflat

”Partidul Naţional Liberal face parte într-o coaliţie care are un protocol, această problemă a fost rezolvată prin primul pachet, iar Partidul Naţional Liberal va respecta ce s-a decis în coaliţie. Deci, nu vom vota cele două proiecte legislative, pentru că prioritatea este bugetul României şi scăderea deficitului bugetar”, a mai arătat Fenechiu.

Daniel Fenechiu a menţionat că PNL va vota pentru proiectul de lege care vizează 300 de parlamentari, iar despre două proiecte ale PSD, privind eliminarea CASS pentru mamele care sunt în îngrijirea copilului şi veteranii de război, PNL a votat împotriva lor.

”Este o promisiune electorală care s-a regăsit în ultimele campanii electorale, deci Partidul Naţional Liberal susţine un Parlament cu 300 de parlamentari, în care, însă, să-şi găsească locul şi reprezentanţii minorităţilor naţionale, ca o bună practică. Noi susţinem iniţiativa votată de români la referendumul de acum 15 ani de zile, evident cu respectarea drepturilor minorităţilor”, a mai spus senatorul liberal.

Deputatul PSD Mihai Fifor a scris marţi pe Facebook că se pare că premierul Ilie Bolojan a dat o fugă la Senat ca să bată cu pumnul în masă în faţa parlamentarilor PNL şi să le ceară să blocheze proiectele legislative ale PSD, iar dacă aceste informaţii se confirmă, atunci este evident că premierul României nu acţionează pentru ţară, ci împotriva propriului partener de guvernare şi, mai grav, împotriva interesului cetăţenilor.

Acesta a mai spus că dacă se confirmă că premierul ordonă blocarea oricărei iniţiative PSD doar din orgoliu, nu mai vorbim despre un conflict politic, ci despre cinism în cea mai pură formă iar România are nevoie de o guvernare care să unească, nu să dezbine.

Comisiile raportoare din Senat au adoptat, marţi, un raport favorabil pentru cele două propuneri legislative ale PSD care vizează eliminarea CASS pentru veterani, văduve de război, invalizi, personalul monahal şi foştii deţinuţi politici dar şi pentru mamele care se află în concediu de creştere a copilului.