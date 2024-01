Fermierii belgieni au luat în vizor un mare port

Fermierii belgieni, nemulțumiți de creşterea costurilor, de politicile Uniunii Europene şi de importurile de alimente ieftine, intenţionează să blocheze începând de marţi drumurile de acces către portul de containere Zeebrugge din Belgia, a relatat cotidianul De Tijd, citat de Reuters.

E vorba de portul de la Marea Nordului, al doilea ca mărime din ţară, iar blocarea drumurilor ar putea dura până miercuri.

Belgian farmers have joined the European blue collar uprising and they’ve come out en masse. pic.twitter.com/31BzNCF6kB

— Ian Miles Cheong (@stillgray) January 29, 2024