Fine dining la 100 de metri sub pământ

Salina Praid va găzdui primul festival gastronomic subteran din România: Taste of Transylvania Underground

În perioada 28-30 martie 2025, Salina Praid, una dintre cele mai mari și spectaculoase saline din Europa, va găzdui în premieră națională Taste of Transylvania Underground, un eveniment gastronomic unic care promite să redefinească experiențele culinare prin conceptul de fun dining. Organizatorii, în colaborare cu Fundația Pro Economica, estimează între 1.500 și 2.500 de participanți pe zi, atrași de un mix spectaculos de gastronomie de înaltă clasă și divertisment.

Taste of Transylvania Underground reunește elitele gastronomiei din România și Ungaria

Festivalul reunește restaurante de top din România și Ungaria, inclusiv locații premiate cu stele Michelin, precum Babel Budapest și SALT Budapest. Meniurile speciale vor fi pregătite de chefi renumiți de la restaurantele: Costes Downtown, Páva, NOUA + NOUA Bar, Soro Lume, Bistro de l’Arte, Voilá Bistro, Mosafir și Cimbru. Atmosfera va fi întreținută de o serie de artiști care vor performa în salină.

Participanții se vor bucura de degustări de vinuri și meșteșuguri tradiționale la 100 metri sub pământ

În cadrul festivalului Taste of Transylvania Underground, participanții vor avea ocazia să se bucure de o paletă largă de experiențe autentice într-un cadru inedit, menite să celebreze bogăția gastronomică și culturală a regiunii. Amatorii de vinuri vor putea explora selecții rafinate oferite de producători locali, participând la sesiuni exclusive de wine pairing alături de preparate gourmet pregătite de chefi renumiți, inclusiv cei distinși cu stele Michelin.

Atmosfera va fi completată de ateliere dedicate meșteșugurilor tradiționale transilvănene, unde vizitatorii vor putea descoperi secretele olăritului, țesutului și altor arte populare. În plus, standurile micilor producători vor oferi o varietate de delicii: brânzeturi maturate, afumături artizanale, deserturi tradiționale și alte specialități maghiare, ceangăiești, românești și secuiești.

Cei care doresc o experiență exclusivistă vor putea accesa zona VIP, amenajată la 3 metri înălțime, care are o vedere spectaculoasă asupra salinei. Aici, invitații vor fi răsfățați cu un bar propriu și servire personalizată, având posibilitatea să deguste meniuri speciale concepute de chefi de top. Această combinație între fine dining, tradiție și rafinament promite să transforme fiecare moment petrecut la festival într-o amintire de neuitat.

Programul evenimentului și bilete disponibile

Festivalul Taste of Transylvania Underground oferă patru tipuri de bilete, adaptate pentru toate gusturile și bugetele. Cei care aleg biletul Basic vor beneficia de acces general, participând la concerte, expoziții și activități diverse. Pentru gurmanzi, biletul Foodie adaugă cinci preparate la alegere, pregătite de chefi de renume. Experiența exclusivistă este garantată de biletul Premium, care include nouă preparate la alegere și acces pe terasa VIP situată la 3 metri înălțime, dotată cu bar propriu și servire personalizată. Ziua de duminică aduce cel mai mare brunch din România, în format all you can eat, cu bilete speciale pentru copii, oferind vizitatorilor posibilitatea de a explora fără limite oferta culinară a celor 12 restaurante participante.

Intrarea este gratuită pentru copiii sub vârsta de 3 ani. Pentru copiii între 3 și 14 ani intrarea este 50 de lei pentru vineri sau sâmbătă și 100 de lei pentru duminică. Biletele pot fi achiziționate online pe site-ul oficial tasteoftransylvania.eu.

Atmosfera va fi întreținută până la ora 2:00 dimineața de artiștii Gyárfás István Trió, DJ Dark, DJ BRNY, Jazzappella și Freak Fusion Cabaret, alături de Corul Bărbătesc Secuiesc format din 100 de membri.

Fundația Pro Economica sprijină micii producători locali

Prin parteneriatul strategic cu Fundația Pro Economica, festivalul promovează produsele tradiționale transilvănene și susține dezvoltarea unei piețe locale sustenabile.

Monika Kozma, președintele fundației Pro Economica: “Acest parteneriat are rolul de a pune în valoare bogăția gastronomică a regiunii și de a poziționa Transilvania pe harta internațională a destinațiilor gourmet. Obiectivul nostru este transformarea acestui eveniment într-un reper anual, capabil să atragă turiști din întreaga lume și să contribuie la dezvoltarea turismului gastronomic în România.

„Prin Taste of Transylvania Underground, ne propunem să demonstrăm că Transilvania poate deveni o destinație premium pentru iubitorii de gastronomie, îmbinând tradițiile locale cu fine dining-ul de înaltă clasă. Nu este vorba doar despre a organiza un festival gastronomic, ci despre a crea un ecosistem care susține economia locală și valorile autentice ale regiunii.” a declarat Trucza Adorján, fondatorul festivalului.