Fost lider AUR prins drogat la volan

În urma incidentului rutier, care a avut loc în luna iunie, conducerea CJAS a decis să îi retragă o parte din atribuții, motivând că acesta nu mai are dreptul de a conduce autovehicule. Poliția și Parchetul din Baia Mare au refuzat să ofere detalii despre dosar, invocând caracterul nepublic al anchetei.

Dosar penal după un incident rutier

Potrivit unei surse citate de G4Media.ro, Adrian Crăciun ar fi fost prins la volan sub influența drogurilor de polițiștii din Maramureș. Contactat de jurnaliști, acesta a declarat că a fost implicat într-un eveniment rutier pe 6 iunie 2025.

„Am fost implicat într-un eveniment rutier pe 6 iunie 2025. Potrivit declarațiilor existente la dosar, persoana vătămată a pătruns pe carosabil printr-un loc nepermis, în fugă și fără să se asigure, ieșind dintre autoturisme. Testele rapide la alcool și salivă au fost negative; ulterior s-au recoltat probe biologice conform procedurii legale. Am cooperat cu organele de cercetare, iar cauza este în curs: procurorul a dispus reexaminarea probelor și stabilirea eventualei influențe. În aceste condiții, nu comentez pe fond până la finalizarea expertizei și comunicarea concluziilor oficiale”, a declarat el pentru sursa citată.

Întrebat dacă este consumator de droguri, acesta a negat.

Măsuri administrative la CJAS Maramureș

După incident, CJAS Maramureș i-a modificat atribuțiile. Directorul instituției, Adrian Mădăraș, a explicat că măsura a fost luată pentru că Adrian Crăciun a rămas fără dreptul de a conduce.

Reacția AUR

Adrian Crăciun a fost vicepreședinte al filialei AUR Maramureș și candidat al partidului la alegerile parlamentare. Pe rețelele de socializare, apare în mai multe fotografii alături de liderul AUR, George Simion. Acesta declară că s-a retras din conducerea filialei încă din decembrie 2024.

AUR a transmis că Adrian Crăciun nu mai ocupă nicio funcție în cadrul filialei Maramureș și că a fost suspendat din partid.

„Conducerea partidului a decis suspendarea sa din funcție, implicit din partid, în data de 4 august 2025, din cu totul alte motive, ce țin de organizarea internă a filialei, fără legătură cu incidentul despre care faceți referire în știrea publicată”, se arată în comunicatul AUR.

Reprezentantii AUR adaugă că dl. Adrian Crăciun nu mai deține calitatea de membru al partidului AUR din data de 01 octombrie 2025.