Fost procuror DNA: Udrea a plătit pentru „alde Băsescu și Boc”

Fostul procuror DNA, Claudia Roșu, a comentat decizia de eliberare condiționată a Elenei Udrea și a apreciat că fostul ministru a fost un țap ispășitor al unei guvernări defectuoase.

„Lecție pentru mimozele in pantaloni

Prima veste bună de ceva vreme încoace: s-a dispus liberarea condiționată a Elenei Udrea din executarea pedepsei privative de libertate în dosarul cunoscut drept Gala Bute.

Dincolo de faptul ca acest dosar nu m-a convins niciodată (ar mai fi câteva), am empatizat întotdeauna cu femeia și mama Elena Udrea și sper ca starea ei psihică să fie una pozitivă. Fiindcă trebuie să recupereze și să se bucure de timpul pe care îl va petrece cu fetița ei.

Țapul ispășitor al unei guvernări defectuoase și plină de furtisaguri, condusă de “masculi feroce” care au ieșit din scena cu izmenele murdare la spate, dar liberi, Udrea a fost un soi de paratrăsnet. De ce? Fiindcă purta tocuri. A adunat toată ura frustratilor și a purtat-o singură, bărbătește, în timp ce alde Basescu , Boc și care or mai fi au lins fundul noilor decidenți ca niște dame de consumație ieftine.

Orice păcate ar fi avut, Udrea a plătit cu asupra de măsură, dar e nedrept ca a plătit pentru toți.

Să-i mulțumiți în genunchi, mimozelor în pantaloni, struților cu capul îngropat în nisip, ghiocei tomnatici ce sunteți!”, a scris, pe Facebook, Claudia Roșu.