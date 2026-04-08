FOTO Omagiu pentru Zelea Codreanu la drumul mare. Statul tot nu face nimic

Crucea este amplasată în unul dintre locurile în care poți trage mașina pe dreapta pe DN1, la doar câteva sute de metri de o bază militară. Pe lângă crucea care a fost bătută în cuie în ciotul rămas din troiță, se mai găsesc poze cu Zelea Codreanu și alți legionari. Monumentul nu e dedicat doar șefului mișcării, ci și celorlalți 13 legionari uciși atunci, decemvrii și nicadorii. Primii sunt asasinii deputatului Mihai Stelescu, în timp ce aceia din urmă l-au omorât pe I.C. Duca.
Tot în jurul crucii este amplasată o bisericuță mică. În interiorul acesteia, o brichetă a fost lăsată strategic pentru a putea aprinde lumânări. Chiar lângă biserică e lipită o poză cu CZC și un citat din acesta. „Justiția care judecă după ordin și nu după conștiință nu există.”
În jur, pe copaci sunt lipite cu ceară mai multe fețe bisericești. Sunt icoanele prezente pe candele, topite și apoi puse pe pomi pentru a da o aură religioasă locației.
Prin boscheții din jurul crucii pot fi văzute mai multe coroane probabil luate de vânt. Una dintre ele este prinsă de o fascie. Simbol al mișcărilor fasciste, fascia constă într-un mănunchi legat de bețe de lemn. Adesea, dar nu întotdeauna, fascia include un topor (uneori două topoare) cu lama ieșind în exterior.
Deși provine din perioada romană, fascia a fost apoi folosită de regimul fascist italian al lui Benito Musolini, schimbându-i sensul de sens similar cu modul în care Hitler a modificat percepția referitoare la svastică.
Autoritățile știu, dar nu fac nimic
În acest stop pentru mașini dintre Tâncăbești și Ciolpani, simpatizanții legionari se întâlnesc anual pe 30 noiembrie pentru a-l comemora pe „Căpitan”. Manifestațiile erau în trecut organizate de Noua Dreaptă. Organizația era condusă de actualul deputat S.O.S România Tudor Ionescu, despre care Cotidianul a scris aici.
Agenda publică a avut în prim-plan manifestațiile de la Tâncăbești în 2024. Atunci, a căzut chiar între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale. Scena 9 a scris atunci despre manifestația de la drumul mare, unde mai multe persoane omagiau legionarii prin saluturi naziste și nu numai.
Cu toate că omagierea legionarilor este interzisă prin lege, autoritățile nu iau măsuri referitoare la spațiul de comemorare de pe DN1. Legea Vexler a incriminat și mai clar omagierea legionarilor după adoptarea acesteia în 2026.
Legea Vexler, promulgată de președintele Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan tocmai a promulgat legea Vexler. Aceasta prevede că distribuirea „prin intermediul unui sistem informatic” a materialelor antisemite, fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, negarea sau diminuarea Holocaustului, precum și negarea crimelor de război va constitui infracțiune. Se va pedepsi cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și peste în anumite cazuri, scrie Profit.ro.
- Acum legea prevede că distribuirea sau punerea la dispoziția publicului, în orice mod, de materiale fasciste, legionare, rasiste și xenofobe constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi. Proiectul adoptat stabilește că dacă fapta este comisă prin intermediul unui sistem informatic, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.
- Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului sau a Holocaustului pe teritoriul României ori a efectelor acestuia prin intermediul unui sistem informatic constituie infracțiune. Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și interzicerea unor drepturi.
- Aceeași sancțiune se va aplica pentru negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident și prin intermediul unui sistem informatic a genocidului, a crimelor contra umanității și a crimelor de război. Recunoscute astfel prin decizii ale tribunalelor internaționale.
46 comentarii
Bieti oameni sub vremuri. Nu avem puterea de a schimba nici trecutul, nici prezentul, nici viitorul. Putem doar sa ne intelegem punctele de vedere. Sa avem sarbatori binecuvantate cu pace si iubire!
N-ai raspuns la nicio intrebare, doar ai inundat spatiul cu citate irelevante pe care lumea nu da nici doi bani. In timp ce tu te dai cu capul de pereti din cauza legionarismului, prietenii tai sionisti de la Tel Aviv comit genocid in Gaza iar bunicii lor iudeo-bolsevici ca Ana Pauker si Alexandru Nicolschi au ucis zeci de mii de oameni nevinovati in lagare si inchisori. Daca ai putut sa-i ierti pe iudeo-bolsevici si sa treci cu vederea genocidul din Gaza, poti sa treci cu vederea si legionarismul.
19.33, o parte din raspuns l-am dat la 19.20 In ce priveste permisiunea de a nu fi de acord cu mine, a transat-o altcineva in istorie. Eu m-am documentat si am citat sursele. Tu ai dreptul sa nu fii de acord cu nepotul lui Eliade sau cu ceilalti autori.
Am si eu niste intrebari pentru tine. Ce parere ai despre crimele comise de iudeo-bolsevici ca Ana Pauker? A doua: de ce denigrezi pe Mircea Eliade si pe Zelea Codreanu, care n-au fost condamnati niciodata pentru crima? Si ultima: avem voie intr-o democratie sa vorbim liber si onest despre trecut, sa uram si sa iubim pe cine vrem noi si sa avem opinii controversate despre orice? Astept raspunsuri pertinente.
Cele 2 comentarii ale mele sunt citate din Sorin Alexandrescu – nepotul lui Eliade si din articolul: Români de geniu. Paradoxul lui Mircea Eliade: de la corigentul miop la savantul excentric, Adevarul.
@ Istoria (mincinoasa). Tu acum prezinti eronat intreaga miscare axandu-te doar pe aspectele negative ale catorva indivizi din acea miscare. Repet: Zelea Codreanu nu a fost niciodata condamnat pentru crima, regimul lui Carol al doilea a fost mult mai criminal decat a fost miscarea legionara si violentele au fost incepute tocmai de acest regim care omora si persecuta lumea zi de zi, inclusiv pe legionari. Iar crestinismul nu exclude violenta. Uneori e necesara.
Din pacate, orice ambiguitate lasata publica, a influentat nefast epoca, Eliade avand o mare influenta asupra intelectualitatii contemporane lui.
Este despre responsabilitate.
Ucraineanul Zelinski a fost instruit ideologic si de front de cuplul antisemit Iorha-AC Cuza, primul punandu-i la dispozitie si terenul de instructie de la Valenii de munte, iar celalalt scotzandu-l din aresturi si inchisori!!! Nu a existat niciun ideal de urmat, „altul decat” URA fatza de evrei si excesul mistico-religios…
Mircea Eliade spune într-o scrisoare adresată lui Gershom Scholem (n.r. – filosof israelian, profesor de mistică iudaică, prieten cu Mircea Eliade) că a fost vorba de o anchetă a ziarului şi ei au pus această întrebare, „De ce cred în biruinţa mişcării Legionare?“, mai multor scriitori, printre care şi lui. Deci n-a fost o iniţiativă de-a lui. Eliade pretinde că nu a scris acest text şi că l-a rostit în redacţie, iar redactorii l-au notat şi apoi l-au scris.
Romani de geniu
@Istorie: Tu acum folosesti trucuri ieftine de a denigra un grup de oameni prin a prezenta aspectele negative ale unora si a le ignora pe cele bune ale majoritatii. Zelea Codreanu a fost anchetat de 3 ori si niciodata n-a fost gasit vinovat pentru crima. Violentele comise de legionari erau o reactie la violentele comise de regimul dictatorial carlist. E uimitor cum te isterizezi pentru 30 de victime ale unor legionari dar ignori zecile de mii de victime ale liberalilor ca I.C. Bratianu si ale bolsevicilor ca Ana Pauker. Iar Crestinismul nu exclude violenta cand e necesara pentru a opri raul, dar asta e alta discutie.
„Eu am încercat, în cartea mea, „Paradoxul român“, să demonstrez un dublu joc al legionarilor. Primul, că ei foloseau mişcarea religioasă ca să atragă tineri şi oameni realmente credincioşi. La început, aceste lucruri l-au atras pe Eliade şi el a şi scris în felul acesta: că, în sfârşit, oamenii se trezesc la viaţa spirituală. Însă, dacă erau cu adevărat religioşi, nu ar fi împuşcat apoi oameni. Or, când au început să omoare oameni, cei care simpatizau Mişcarea Legionară au început să se îndoiască. Şi aş mai face o distincţie între ce înseamnă a fi participant şi simpatizant al acestei Mişcări. Mircea nu a participat niciodată la un marş al Gărzii de Fier. Nu există vreo dovadă în acest sens. Inclusiv când a semnat actul de desolidarizare faţă de Mişcarea Legionară” Sorin Alexandrescu, nepotul lui Eliade.
Dă-le pace. Sunt niște tineri debusolați care nu-și găsesc un rost în viață.
@Rumburak (aka e-manuela, aka Qwert) Minti de ingheata apele. Zelea Codreanu nu a fost niciodata condamnat pentru crima iar regimul lui Carol are mult mai mult sange pe maini decat legionarii. Regimul carlist ucidea si teroriza lumea zi de zi. Victimele legionarilor erau de fapt criminali ca Armand Calinescu, care daduse ordin armatei in 1933 sa impuste pe grevistii din CFR Grivita, unde au murit 7 muncitori. Tu doar repeti minciuni expirate pe care nimeni nu le mai crede.
In FOTO, acest monument este chiar FRUMOS amenajat si CURAT !!.
într-un interviu acordat portalului israelian Iton.tv,ambasadorul israeloan la Kiev , Brodski a declarat că ucrainenii de astăzi sunt „în căutarea eroilor lor” și a enumerat nume precum Bandera, Şuhevici, Melnik, care au reprezentat Organizația Naționaliștilor Ucraineni . El a subliniat că viziunea israeliană asupra acestor personalități este puternic diferită de cea ucraineană, dar în același timp și-a exprimat opinia că ar fi greșit ca sprijinul pentru Kiev să fie legat de „faptul că Ucraina va înceta să redenumească străzile sau să nu-i mai numească pe Bandera sau Melnik eroi”. UNDE-I„ ORDEN „LA roCOLONIE NU-I TOCMEALĂ, d-lor „nelămuriți „ de la 19.24,17.09,16.19. Dacă nu credeți mergeți și vedeți CEA MAI MARE CRUCE DIN LUME – de la Memorialul eroilor spanioli , CARE AU O Ț A R Ă și cine „odihnește acolo „- TOȚI AU LUPTAT ȘI AU MURIT PT. SPANIA „scrie pe frontispiciu.
Il omagiaza unii pe fuhrerul Adolf si sa nu-l omagieze ovinele noastre pe camaradul Zelenski?
Care Zelenski si ai lui, sustin unii pe forum ca dadeau doar din gura. Problema este ca atunci cand legionarilor nu le convenea ceva , dadeau si cu pistolul in premieri (I Ghe Duca), sefii serviciilor de informatii (Nicolschi), procurorii sefi (proc sef din Iasi impuscat personal de Zelenski al vostru), politicieni, oameni de cultura (Iorga, Madgearu) si in evrei simpli (120 evrei ucisi in padurea Jilava)!
De ovine iresponsabile care sa omagieze asemenea criminali nu duce lipsa gradina Maicii Domnului
Si generalul Milea a fost declarat erou de Ion Ilici Iliescu, dupa ce a ordonat sa se traga cu munitie de razboi in cei care nu-l iubeau pe cea.usescu, in Piata Universitatii in noaptea zilei de 22 Dec. 1989. Iar numele lui a trecut pe tablita unei strazi, sa-l calce in picioare zilnic mii, zeci de mii de oameni, ca nici Ilici nu avea mai multa minte !
Camarila lui Carol II a fost exclusiv cominternista…Poate Ion, Alatrinei, stie de ce toti legionarii din celule au fost impuscati, numai Zelinski in Padurea de la Tancabesti? Alte surse istorice sustinand ca si el si-ar fi gasit sfarsitul tot in celula!!! De fapt a fost EXTRAS, ca si Tatucu Iorga in alta Padure…
Te-a deranjat ce gandea, nu ce turna, adica vorbe, nu fapte. Sau la sifonat i-ai fost coleg ?
Pe unde umbla Alexandrion cand ma luptam cu garda pretoriana a lu PROOFI Marga care-l adula nerusinat pe Heidegger, ideologul natzi care i-a scris „mein kampf”? Dar cand ma refeream la ideologii anti semi mitu ismului romanesc si tatucii lu Zelinski, Iorga si AC Cuza, creatorii de partide extremiste?
Pentru fascișt criminalii râmân eroi.
Atât ai știut să scri ? Mai bine scrie despre fotbal, muzica alternativa, politica- nu. Ca totuși să fii terminat jurnalismul la Cluj, ar trebui sa fii mai bun cunoscător de istorie. Pune mâna și citește. Fă-ți cultura solida și apoi spune-ți părerea despre fapte din istoria țării.
Don Rami si criminalii au dreptul la o cruce, la crestini. Poate la altii nu..
Mie nunumi displac legionarii. Useroizii marxistii culturali din România, impuși de Sorosh si de UE, îmi displace mult!
Hotul striga hotii, ca de atatea ori in asa-zisa istorie.
Fiecare dintre acești extremisti avea mainile patate de sange. Codreanu cu sangele lui Manciu, Nicadorii cu sangele lui I.G. Duca iar Decemvirii cu sangele lui Mihai Stelescu. Dar modul in care au fost eliminati a contribuit la aura lor de martiri, din pacate. Dar cum a scris cineva mai jos au, fost vremuri complicate.
Legionarii si Capitanul lor si-au gasit sfarsitul prin metodele promovate chiar de ei,Karma.In opinia mea,si-au meritat soarta.
Csu e doar o clona
Poti sa vrei sa anihilezi forma fizica a amintirilor, dar acestea raman si vor fi purtate in suflet unde nu le ajunge nicio mizerie antinationala. Sa tinem minte si insultele la adresa amintirilor noastre. O fi si memoria buna candva…
cand americanii si israelienii bombardeaza sinagogi,spitale si universitati in Iran ce sa mai ceri altora sa fie atenti…
Nu-i prima data. Pe sistemul ticalosit, daca nu-l deranjezi in interese, „poa” sa faca ce vor in ac. tara. Nu conteaza decat scaunele si siguranta scaunelor celor de la „butoane”. Odata in plus, se vede chiar in ac. zille. Ticalosia si marsavia.Ce vremuri traim! cu ac. indivizi „calare pe tara!!!” Unde esti Tu Tepes?!
Mulțumesc redacției Cotidianul pentru publicarea fotografiilor atașate articolului. Despre subiect am propria mea părere conform Constituției.
Editurile di Romania publica fara nici o restrictie opera lui Heidegger fara a tine cont de apropierea si sustinerea lui Hitler, ati uitat de „Caietele Negre”. Ce zice domnu Wexler despre publicarea operei lui Heidegger, nu are niic de spus , nu-si rupe camasa dupa el in semn de protest ? Va rog sa-l intrebati as fi foarte curios de ce-l deranjeaza Eminescu nu si Heidegger !
Seful MAI a uitat ce spunea despre anisemitul Nicusor Dan.
Din foto se citeste un demon.
Si ce te deranjeaza. d-le Rami? Crucea? Lumanarile? Principiul iertartii crestine? In loc sa te deranjeze crima odioasa svarsita cu incalcarea oricarei legi juridice si umane din ordinul scleratului Caroll II si a odioasei sale .. camarile????
De cant prostovani se dau stiutori
Cum dracul vă găsește chiar acum să publicați asemenea articole?…acum in postul mare…
După nume ești chiar român sadea…mă mir că nu v-ați luat de Eminescu sau Caragiale…😂😂😂
Eu i-as pune tot acolo si tabloul lui Nicolae Iorga si as scrie: ,,Asasinat de legionarii lui Zelenski-Codreanu”. Poate le-ar da de gandit adoratorilor acestor kriminali.
Iorga a fost autorul moral al asasinarii legionarilor. El l-a sfatuit pe Carol sa comita crima (ca sa risipesti haita trebuie sa omori capetenia). Si crezi ca dada-l iertau legionarii, bolsevicii l-ar fi premiat? Ar fi sfarsit la Aiud, ori la Sighet.
Ca de obicei, ești pe lângă. Puțină istorie nu ar strica. Dar din cea reală, nu din cea oficială.
Suntem in aprile, se aprochie vara si nu mai aveti subiecte. Oare din ordinul cui or fi fost ucisi Codreanu si ceilalti si cum e motivata crima de atunci?! Inteleg ca in loc de proces si condamnare intr-un stat de drept se prefera in continuare asasinate politice democratice, pedeapsa capitală fiind desființată
Codreanu nu a fost niciodata condamnat pentru crima iar legea Vexler e un scuipat pe libertatilie fundamentale ale omului. Intr-o democratie cetatenii pot sa urasca pe cine vor ei si sa nege ce vor ei atata timp cat nu instiga la violenta fizica. Pe baza aceleiasi legi toate televiziunile mainstream ar trebui inchise pentru ca instiga la ura impotriva iranienilor si a rusilor. Ce libertate mai e aia?
Articol penibil. De cand e interzis sa pui coroane la un mormant ?
Ca un bou ce sunt, mișcarea legionară voia respectarea legii! Cine mai respectă legea in ziua de azi?
Un articol mai interesant, TU nu ai găsit să publici !??.