FOTO Omagiu pentru Zelea Codreanu la drumul mare. Statul tot nu face nimic

Crucea este amplasată în unul dintre locurile în care poți trage mașina pe dreapta pe DN1, la doar câteva sute de metri de o bază militară. Pe lângă crucea care a fost bătută în cuie în ciotul rămas din troiță, se mai găsesc poze cu Zelea Codreanu și alți legionari. Monumentul nu e dedicat doar șefului mișcării, ci și celorlalți 13 legionari uciși atunci, decemvrii și nicadorii. Primii sunt asasinii deputatului Mihai Stelescu, în timp ce aceia din urmă l-au omorât pe I.C. Duca.

Tot în jurul crucii este amplasată o bisericuță mică. În interiorul acesteia, o brichetă a fost lăsată strategic pentru a putea aprinde lumânări. Chiar lângă biserică e lipită o poză cu CZC și un citat din acesta. „Justiția care judecă după ordin și nu după conștiință nu există.”

În jur, pe copaci sunt lipite cu ceară mai multe fețe bisericești. Sunt icoanele prezente pe candele, topite și apoi puse pe pomi pentru a da o aură religioasă locației.

Prin boscheții din jurul crucii pot fi văzute mai multe coroane probabil luate de vânt. Una dintre ele este prinsă de o fascie. Simbol al mișcărilor fasciste, fascia constă într-un mănunchi legat de bețe de lemn. Adesea, dar nu întotdeauna, fascia include un topor (uneori două topoare) cu lama ieșind în exterior.

Deși provine din perioada romană, fascia a fost apoi folosită de regimul fascist italian al lui Benito Musolini, schimbându-i sensul de sens similar cu modul în care Hitler a modificat percepția referitoare la svastică.

Autoritățile știu, dar nu fac nimic

În acest stop pentru mașini dintre Tâncăbești și Ciolpani, simpatizanții legionari se întâlnesc anual pe 30 noiembrie pentru a-l comemora pe „Căpitan”. Manifestațiile erau în trecut organizate de Noua Dreaptă. Organizația era condusă de actualul deputat S.O.S România Tudor Ionescu, despre care Cotidianul a scris aici.

Agenda publică a avut în prim-plan manifestațiile de la Tâncăbești în 2024. Atunci, a căzut chiar între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale. Scena 9 a scris atunci despre manifestația de la drumul mare, unde mai multe persoane omagiau legionarii prin saluturi naziste și nu numai.

Cu toate că omagierea legionarilor este interzisă prin lege, autoritățile nu iau măsuri referitoare la spațiul de comemorare de pe DN1. Legea Vexler a incriminat și mai clar omagierea legionarilor după adoptarea acesteia în 2026.

Legea Vexler, promulgată de președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan tocmai a promulgat legea Vexler. Aceasta prevede că distribuirea „prin intermediul unui sistem informatic” a materialelor antisemite, fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, negarea sau diminuarea Holocaustului, precum și negarea crimelor de război va constitui infracțiune. Se va pedepsi cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și peste în anumite cazuri, scrie Profit.ro.