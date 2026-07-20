Frații Tate, între justiția din SUA, Marea Britanie și România. Ancheta DIICOT poate fi afectată – ANALIZĂ

Frații Tate sunt în continuare inculpați în două dosare penale aflate pe rolul procurorilor. Anchetele nu se încheie odată cu arestarea din SUA, însă evoluția procedurii de extrădare poate îngreuna serios pașii următori. Procurorii români trebuie să decidă când și în ce condiții vor trimite dosarele în instanță. În tot acest timp, frații Tate par să mizeze pe sprijinul administrației Trump, iar apărătorul lor susține că arestarea reprezintă o lovitură politică orchestrată de autoritățile britanice.

În România, cei doi milionari britanici se află sub măsura controlului judiciar. Totuși, în urma unei cereri adresate procurorului, frații Tate au obținut permisiunea de a părăsi țara, fără ca această măsură să le fie revocată.

Judecătorul federal ar putea înclina balanța în favoarea fraților Tate? Începe drumul lor spre extrădarea în Marea Britanie?

Andrew și Tristan Tate se află, la această oră, în custodia federală din Statele Unite. U.S. Marshals Service a confirmat că cei doi au fost arestați în baza unui mandat emis la solicitarea autorităților britanice. Urmează ca cei doi să fie duși în fața unui judecător federal. Acesta nu va decide dacă sunt vinovați sau nevinovați. Rolul lui este să verifice dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege pentru ca procedura de extrădare să continue.

Judecătorul va analiza dacă cei doi sunt persoanele căutate de autoritățile britanice, dacă faptele pentru care sunt acuzați sunt considerate infracțiuni atât în Marea Britanie, cât și în Statele Unite și dacă documentele trimise de autoritățile britanice respectă regulile stabilite prin tratatul de extrădare dintre cele două țări.

Procedura se poate prelungi dacă avocații celor doi contestă mandatul de arestare, documentele trimise de autoritățile britanice sau alte aspecte legate de procedură. În astfel de situații, instanța trebuie să analizeze fiecare obiecție înainte de a lua o decizie, iar acest lucru poate dura luni de zile. Dacă judecătorul stabilește că toate condițiile sunt îndeplinite, va aproba continuarea procedurii de extrădare. Chiar și atunci, transferul în Marea Britanie nu are loc imediat. Frații Tate pot folosi căile de atac prevăzute de lege, iar acestea pot amâna predarea lor către autoritățile britanice.

Cu alte cuvinte, chiar dacă procedura de extrădare a început odată cu arestarea lor în Statele Unite, este puțin probabil ca cei doi să ajungă în Marea Britanie într-un timp scurt. Procesul poate dura mai multe luni, în funcție de deciziile instanței și de demersurile făcute de apărare. Un aspect important este că cei doi au dublă cetățenie, americană și britanică, însă acest lucru nu îi protejează automat de o eventuală extrădare în Marea Britanie.

Dosarul din Marea Britanie este deschis pentru viol, agresiune sexuală și trafic de persoane

Potrivit anchetei desfășurate de procurorii britanici, Andrew și Tristan Tate sunt vizați de șapte capete de acuzare. Cei doi sunt acuzați de viol, agresiune sexuală și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale. Toate infracțiunile fiind comise în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi fost comise în perioada 2010–2017. Plângerile au fost depuse de mai multe femei, care susțin că au fost victime ale violențelor și ale exploatării din partea celor doi milionari britanici.

Potrivit Poliției din Bedfordshire, numărul total al acuzațiilor formulate împotriva fraților Tate a ajuns la 59. Dintre acestea, 42 îl vizează pe Andrew Tate, iar 17 pe Tristan Tate. Cei doi au fost puși oficial sub acuzare în Marea Britanie anul trecut.

Într-un alt dosar, Procuratura britanică i-a pus sub acuzare, în mai 2025, pentru alte 21 de infracțiuni. Printre acuzații se numără viol, vătămare corporală gravă și trafic de persoane. Cele două cauze sunt distincte și vizează fapte și persoane vătămate diferite.

„Lumea știe că Andrew și Tristan Tate sunt nevinovați. Inamicii lor știu asta cel mai bine. Tocmai de aceea au fost atacați. […]. Aceasta este o lovitură politică ordonată de un imperiu pe moarte care se teme mai mult de doi bărbați liberi cu un microfon decât de criminali reali care se plimbă pe străzile sale. […] Suntem încrezători că, odată ce un judecător competent va vedea faptele și odată ce Departamentul de Justiție va confrunta acest abuz flagrant al propriei autorități, Andrew și Tristan Tate vor fi liberi”, a transmis, într-un comunicat de presă, Joseph McBride, avocatul fraților Tate.

Extrădarea fraților Tate ar putea afecta ancheta din România

În România, Andrew și Tristan Tate sunt vizați de un dosar penal instrumentat de DIICOT, rezultat din reunirea, în acest an, a două anchete deschise în 2022 și 2024. Cei doi sunt cercetați pentru infracțiuni similare celor investigate de autoritățile britanice, la care se adaugă acuzații de spălare de bani.

La începutul anchetei, frații Tate au fost arestați preventiv. Ulterior, măsura a fost înlocuită cu arestul la domiciliu, iar în prezent se află sub control judiciar.

Până în luna februarie, cei doi aveau mai multe interdicții, inclusiv cea de a părăsi România. După o cerere adresată procurorului de caz, restricțiile privind deplasarea în străinătate au fost ridicate, iar Andrew și Tristan Tate au putut pleca legal din țară.

Dosarul în care sunt vizați Andrew și Tristan Tate se află încă în faza de urmărire penală. Potrivit surselor Cotidianul, procurorii DIICOT pregătesc însă trimiterea în judecată a celor doi. O eventuală extrădare în Marea Britanie ar putea complica desfășurarea procesului din România.

Autoritățile britanice au solicitat în repetate rânduri ca Andrew și Tristan Tate să fie predați pentru a răspunde acuzațiilor formulate în Regatul Unit. România și-a exprimat acordul de principiu pentru executarea mandatului britanic, însă a stabilit că predarea va avea loc numai după finalizarea procedurilor judiciare din România. Cu alte cuvinte, dacă vor fi condamnați în țara noastră, cei doi ar fi trebuit să execute mai întâi pedeapsa stabilită de instanțele române, înainte de a fi predați autorităților britanice.

În paralel, autoritățile britanice au activat procedura internațională de extrădare, iar mandatul a fost pus în executare pe teritoriul Statelor Unite, unde Andrew și Tristan Tate au fost arestați de autoritățile federale, la Miami.

„Există un acord de lungă durată între guvernele Marii Britanii și cel al României, conform căruia Marea Britanie nu va solicita extrădarea cât timp procedurile românești sunt în curs de desfășurare. Aceste proceduri sunt în desfășurare chiar acum. Acordul respectiv există deoarece nicio națiune nu are dreptul să calce în picioare suveranitatea judiciară a alteia pentru conveniență politică. Marea Britanie și-a distrus propriul cuvânt în momentul în care a devenit util să-l distrugă. Asta sunt ei”, a mai transmis, într-un comunicat de presă, Joseph McBride, avocatul fraților Tate.

Intervenția Administrației Trump în dosarul DIICOT din România

În februarie 2025, publicația Financial Times a scris că oameni din administrația președintelui american Donald Trump ar fi discutat cu autoritățile române despre situația lui Andrew și Tristan Tate.

Potrivit publicației, oficialii americani ar fi cerut ca frații Tate să poată călători în afara României, chiar dacă erau cercetați în continuare de procurorii DIICOT. Discuțiile ar fi avut loc mai întâi la telefon, iar apoi Richard Grenell, emisarul special al lui Donald Trump, a vorbit despre acest caz cu ministrul român de Externe, Emil Hurezeanu, în timpul Conferinței de Securitate de la München.

Financial Times a mai relatat că partea americană ar fi cerut ca pașapoartele celor doi să le fie înapoiate, pentru a putea pleca din România cât timp ancheta era încă în desfășurare. La scurt timp după aceea, procurorul de caz a ridicat interdicția de a părăsi țara, iar Andrew și Tristan Tate au putut călători în străinătate. Ei au rămas însă sub control judiciar și au fost obligați să respecte în continuare măsurile impuse de procurori. La acel moment, Ministerul Afacerilor Externe din România a respins informațiile și a negat că ar fi existat presiuni sau intervenții din partea autorităților americane în cazul fraților Tate.

Acum, înainte de a fi arestați, Andrew și Tristan Tate au petrecut câteva zile la Washington. Cei doi ar fi fost primiți de Paolo Zampolli, un apropiat al lui Donald Trump. Acesta a confirmat vizita și a spus că a fost una privată, legată de afacerile fraților Tate, fără nicio legătură cu activitatea oficială a administrației americane.