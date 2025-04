George Simion: Nu am servit niciodată vreun alt stat

Liderul AUR, George Simion, candidat la alegerile prezidențiale, a declarat, vineri, că Victor Ponta, contracandidatul său, a ‘mințit’ când a afirmat că a mers să îl ‘scoată’ din Republica Moldova pentru că l-au ‘rugat niște structuri românești’.

‘A mințit, la fel cum a mințit când a vorbit despre inundațiile de la Dinescu, de la Cetate (n.r. Mircea Dinescu). Eu am fost de nenumărate ori interzis în Republica Moldova, pentru activitatea mea unionistă, pentru activitatea mea românească (…). Aceste interdicții le-am primit, prima oară când am fost arestat în 2009 de către Vladimir Voronin, și ultima oară de Igor Dodon, prorusul Igor Dodon. Așa că cei care încearcă în această campanie electorală să învârtă aceleași marote cu agenți ruși, să se mai gândească, că nu o să funcționeze’, a declarat Simion, la o conferință de presă, la Palatul Parlamentului.

Cât privește alegerile prezidențiale, el a spus că nu mai este posibilă o nouă anulare a acestora, pentru că sistemul ‘a eșuat, nu au motivele necesare’.

‘Nu cred că este posibilă o nouă anulare a alegerilor. Sistemul a eșuat, sistemul și-a arătat fața hâdă, suntem dincolo de capitolul unei democrații funcționale sau în curs de a deveni funcțională, suntem un regim hibrid. (…) Am avut în toată activitatea mea publică o prestație transparentă, am lămurit fiecare capitol din acțiunile pe care le-am făcut public, nu am servit niciodată vreun alt stat, fie el din vest sau din est. Acea încercare de înscenare a lor cu agenții ruși a eșuat încă de anul trecut, când au primit o scrisoare oficială din partea guvernului – care, de multe ori, a fost mai important decât Guvernul României – , din partea guvernului Ucrainei și s-a demonstrat că activitatea mea în Ucraina a fost strict pentru a apăra românii din Transcarpatia, din Cernăuți și din Odesa (…) Nu, nu vor anula și aceste alegeri’, a mai afirmat liderul AUR.

Întrebat cum comentează faptul că nu primește în campanie un semnal public de susținere din partea lui Călin Georgescu, George Simion a spus că se află în contact permanent cu acesta.

‘Noi suntem în contact permanent cu domnul Călin Georgescu, va veni și momentul în care Toma necredinciosul să audă niște vorbe celebre’, a răspuns Simion.