Gigi Becali face ce știe el mai bine

Începe play-off-ul din SuperLiga, cu FCSB având un avans de patru puncte (32-28) în fața Rapidului.

Dar impresia generală care a persistat multă vreme conform căreia anul acesta, în sfârșit, după un deceniu, echipa patronată de Gigi Becali va ieși campioană a început să se disipeze mult după ce Rapid a predat două lecții de fotbal favoritei în sezonul regulat, câștigând clar ambele meciuri.

Bineînțeles, există și mult foclor, conform căruia Rapidul ar fi împins de la spate pentru că este centanarul clubului, deși acesta a fost în 2023, dar s-a luat în calcul faptul că jucându-se sistemul toamnă – primăvară competiție se încheie musai în următorul an. Dar adevărul este că, la această oră, Rapidul care a făcut achiziții excelente în iarnă are și și lot mai bun, adică bancă de rezerve de mare calitate și un prim unsprezece de valoare pe toate posturile, mai ales în atac, spre deosebire de FCSB, unde când anumiți oameni cheie nu merg tot jocul echipei nu se mai leagă. De altfel, extrem de abătut mai ales pentru modul în care echipa sa a fost complet redusă la rolul de sparring-partner în derby-ul pierdut cu 4-0, Gigi Becali a trebuit să recunoască adevărul: faptul că Rapidul a fost net superoară celor de la FCSB.

„Au fost o echipă de fotbal, noi nu. Și-au dat viața pe teren. Coman, Olaru, Băluță, Tavi Popescu au fost zero. Și Târnovanu. Mă gândesc dacă mai intră el în poartă. La primul gol trebuia să iasă. Și la acela de la colțul scurt a greșit. E fricos. Era mingea lui. Nu am avut niciun jucător pe teren. Nu am avut nimic. Nu pot spune de vreunul ceva. Coman le-a luat pe toate să tragă echipa după el. A început ca pe vremuri, să dribleze el tot. Olaru, căpitanul echipei, zero. Pe Tavi îl scot, îl bag pe unu’ de 16 ani”.

Partea proastă este că dincolo de recunoașterea superiorității adversarului, Becali a trecut, ca de obicei, la amenințări la adresa unor jucători despre care ieri spunea că nu îi vinde fără 7-8 milioane de euro, amenințări care în acest moment, când Rapidul chiar începe să sufle în ceafa liderului, sunt ultimul lucru de care ar fi avut nevoie niște jucători cu moralul destul de șubrezit.