Încă un primar vrea să interzică păcănelele: Centrul orașului a devenit ciudat, cu accente interlope

Polițeanu a vorbit într-o conferință de presă despre intenția de a interzice jocurile de noroc, relatează Ziare.com. Acesta a promis că va veni cât mai repede cu o propunere în acest sens.

„Din punctul meu de vedere, jocurile de noroc nu trebuie să mai existe în Ploiești, pentru că este și opțiunea să le duci în anumite locuri dacă decidenții politici, Consiliul Local dorește acest lucru. Opțiunea mea este fermă de scoatere a jocurilor de noroc din Ploiești. (…) Deci, din acest moment, autoritățile locale pot lua o decizie cu privire la jocurile de noroc. (…). Voi propune cel târziu pentru ședința ordinară de luna viitoare (a CL – n.r.) acest proiect”, a spus joi, 26 februarie, primarul.

Această decizie a devenit posibilă după ce Guvernul Bolojan a trecut o ordonanță care descentralizează gestionarea jocurilor de noroc. Primarii și consiliile locale vor avea dreptul să decidă zonele permise pentru astfel de activități și dacă impun taxe speciale pentru păcănele. Totodată, operatorii vor avea nevoie anual de o nouă licență de funcționare emisă de municipalitate.

Polițeanu a transmis că numărul mare de săli de jocuri de noroc din centru a transformat zona într-una „ciudată, cu accente interlope”.

„Între timp, evident, aici trebuie să vorbesc cu colegii de la juridic să vedem condițiile. Evident că trebuie, e foarte clar acest lucru, trebuie un termen de grație pentru firmele care acum prestează o astfel de activitate în Ploiești, că sunt șase luni, că e un an. Asta trebuie discutat cu colegii de la juridic. Oricine vede că în centrul Ploieștiului, unde sunt foarte multe săli de jocuri de noroc, a devenit așa o zonă extrem de ciudată, așa cu accente interlope, în care nu te simți sigur și asta trebuie să se schimbe.

(…) Costuri financiare, de fapt, nu sunt mari pentru municipalitate, pentru că, de fapt, toate taxele pentru jocuri de noroc se duc la bugetul de stat. Pentru autoritatea locală, tot ceea ce încasează e ca și cum ar încasa dacă au un butic sau altceva. Nu e nicio diferență între un butic și o sală de jocuri de noroc. Pentru că toate taxele care țin de jocuri de noroc se duc la bugetul de stat„, a explicat Mihai Polițeanu.

Primarul Ploieștiului face parte dintr-o listă lungă de edili ce au anunțat intenția de a interzice în localitate jocurile de noroc. Lista a fost deschisă de liberalul De Mezzo de la Slatina. Au mai avut declarații similare și edilii din Miercurea Ciuc, Brăila, Drăgășani și Roman.

„Slatina va fi primul oraș liber de păcănele”, promitea De Mezzo într-un clip postat pe rețelele de socializare. „În momentul în care ordonanța va fi publicată în Monitorul Oficial, în prima ședință de Consiliu Local voi propune eliminarea din municipiul Slatina a tuturor sălilor de jocuri și păcănelelor. Nicio păcănea nu va mai funcționa în municipiul Slatina. Niciuna! Păcănelele au nenorocit o țară întreagă.”

Edilul De Mezzo a vorbit și despre impactul economic pe care l-ar avea interzicerea jocurilor de noroc asupra localității.

„Adversarii mei politici vor spune De Mezzo, dar pierzi impozite și taxe! Pe acești adversari politici îi întreb: Cât costă o viață? Cât costă viața copilului de 27 de ani pe care eu l-am văzut mort în râul Olt, în mandatul meu de Prefect, și care s-a sinucis după ce a pierdut la păcănele? Cât costă viețile copiilor, soților, taților, vieți distruse de păcănele? Pentru mine, aceste vieți sunt neprețuite.”

14% dintre copii recunosc că au participat la astfel de activități

Potrivit Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, românii au cheltuit pentru acest tip de divertisment peste 18 miliarde de lei în 2025.

Conform unui studiu realizat de Salvați Copiii, : 14% dintre copii admit că au jucat jocuri de noroc pe bani, în timp ce 7 din 10 copii

spun că au văzut publicitate stradală la jocurile de noroc. Băieții sunt mult mai expuși acestui risc (22% dintre băieți au jucat pe bani, față de doar 9% dintre fete), iar adolescenții de peste 14 ani și cei din mediul rural tind să fie mai implicați în astfel de practici decât cei mai mici sau din mediul urban.

„Aceste date confirmă că mulți dintre copiii români sunt deja afectați de fenomenul jocurilor de noroc, în pofida restricțiilor legale existente”, explică Salvați Copiii.