Infirmieră a Spitalului Universitar de Urgență București, agresată în plină stradă de o femeie

Incidentul s-a petrecut în apropierea unității medicale.

Mihai Dima
Infirmieră a Spitalului Universitar de Urgență București, agresată în plină stradă de o femeie

Spitalul Universitar de Urgență din București FOTO: Facebook/Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti - SUUB

Incidentul s-a petrecut în apropierea unității medicale.

Femeia care a agresat-o pe infirmieră i-a reproșat faptul că, în pandemie, soțul și copilul său ar fi murit din cauza angajatei Spitalului Universitar de Urgență București.

Incidentul s-a petrecut în urmă cu aproximativ o săptămână, mai exact joia trecută.

Infirmiera i-ar fi spus femeii care o agresa faptul că nu o cunoaște. În schimb, aceasta a continuat să o lovească.

Deși mai multe persoane au fost de față în momentul în care s-a produs incidentul, agresoarea infirmierei nu a fost încă identificată.

Victima a mers la Serviciul de Medicină Legală pentru emiterea unui certificat medico-legal. Mai mult, în cauză a fost deschis și un dosar penal, pe baza plângerii penale pe care a înaintat-o organelor judiciare infirmiera agresată.

Urmează acum ca polițiștii să facă toate demersurile necesare pentru a o identifica pe femeia care a agresat-o pe infirmieră.

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