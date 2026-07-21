Infirmieră a Spitalului Universitar de Urgență București, agresată în plină stradă de o femeie

Incidentul s-a petrecut în urmă cu aproximativ o săptămână, mai exact joia trecută.

Infirmiera i-ar fi spus femeii care o agresa faptul că nu o cunoaște. În schimb, aceasta a continuat să o lovească.

Deși mai multe persoane au fost de față în momentul în care s-a produs incidentul, agresoarea infirmierei nu a fost încă identificată.

Victima a mers la Serviciul de Medicină Legală pentru emiterea unui certificat medico-legal. Mai mult, în cauză a fost deschis și un dosar penal, pe baza plângerii penale pe care a înaintat-o organelor judiciare infirmiera agresată.

Urmează acum ca polițiștii să facă toate demersurile necesare pentru a o identifica pe femeia care a agresat-o pe infirmieră.