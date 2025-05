Iohannis, la vot: 10 ani lucrurile au mers bine

Fostul președinte Klaus Iohannis a declarat că votul de duminică este ”extrem de important” și mass-media ar trebui să încurajeze populația să voteze, ‘pentru că președintele României nu se stabilește la masa verde’.

”Este un vot extrem de important acesta de astăzi. De fiecare dată când votăm este important, dar, de data aceasta, nu votăm doar pentru o persoană sau pentru un partid, de data aceasta votăm chiar pentru direcția pe care o va lua România în anii care urmează. (…) Eu cred că este bine să încurajați lumea să vină la vot, pentru că președintele României nu se stabilește la masa verde, se stabilește prin vot popular”, a spus Klaus Iohannis, la ieșirea de la urne.

Iohannis a subliniat faptul că este important să se continue tot ce s-a făcut bun în mandatele sale în România, pentru ca românii să aibă parte de bunăstare.

”Am avut și noroc și am și muncit noi, în România, în ultimii 10 ani, iar lucrurile au mers bine. Dacă ne uităm la datele economice, PIB-ul s-a dublat, este enorm ca în 10 ani PIB-ul unei țări să se dubleze. Venitul mediu al românilor s-a majorat semnificativ. Din păcate, nu toți au beneficiat încă de această creștere. Dar, în ansamblu, României i-a mers bine. România este la momentul acesta, după ce 10 ani lucrurile au mers bine, o țară respectată în Uniunea Europeană, în lume. Eu cred că acest parcurs foarte bun trebuie continuat. Locul României este clar în Uniunea Europeană. Valorile noastre sunt clar valorile europene, valorile din Vest. Asta este lumea noastră și nu alta Și ar fi mare, mare păcat să dăm cu piciorul la aceste realizări, care sunt ale României, ale românilor. Cred că aceste alegeri pot fi pentru a continua un lucru bun, alternativa ar fi tristă, alternativa ar fi izolare, ar fi pierderea bunăstării, câtă avem. Ați văzut, de exemplu, după primul tur al alegerilor, deja am pierdut câteva miliarde de euro pentru că s-a prăbușit cursul leu-euro și cred că asta le-a dat de gândit oamenilor. Oare vrem să continuăm un parcurs european bun, sănătos, respectat, sau vrem într-o izolare, pe care până la urmă am plăti-o cu toții”, a arătat Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis, au votat, ca de obicei, la o secție de votare din municipiul Sibiu.