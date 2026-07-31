Iranul acuză Israelul de un atac ”sub steag fals” în Egipt

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a avertizat că Israelul ar putea recurge la „operațiuni sub steag fals”, după atacul cu dronă asupra unei nave de transport gaze din portul egiptean Damietta. El a subliniat că Egiptul este un partener important pentru Iran, iar securitatea sa este ”de cea mai mare importanță”. Araghchi a îndemnat, într-un mesaj pe X, statele din regiune să fie vigilente în fața unor presupuse acțiuni menite să submineze pacea și solidaritatea între statele musulmane.

Iranul acuză Israelul că încearcă să destabilizeze regiunea

Potrivit Reuters, o dronă a lovit nava americană de stocare a gazelor ”Energos Winter” în portul egiptean Damietta, provocând un incendiu care s-a extins la o a doua navă. Echipajul a fost evacuat, iar incendiul a fost stins fără victime. Nicio grupare nu și-a asumat atacul. În urma incidentului au apărut speculații că Iranul încearcă să demonstreze SUA că poate perturba rutele energetice din întreaga regiune, inclusiv în Marea Mediterană.

”Nicio parte nu și-a asumat responsabilitatea”, se arată într-un comunicat al guvernului Egiptului. comunicat, care adaugă că autoritățile continuă să investigheze incidentul și să ”ia măsurile necesare pentru protejarea intereselor și securității naționale a Egiptului”, relatează BBC.

Mesajul Iranului este ca Israelul a dorit să se asigure că toate statele arabe și cu majoritate musulmană se întorc ferm împotriva Teheranului, sporind astfel presiunea și izolarea Republicii Islamice. Atacul cu drona la portul egiptean de la Marea Mediterana a fost unul fara precedent. Egiptul este o tara cu rol de mediator in conflictele din Orientul Mijlociu si nu a fost vizata de lovituirile aeriene de poana acum.

Sunt amenințate rutele energetice care ocolesc Strâmtoarea Hormuz

Ruta prin Marea Roșie, chiar și pe traseul mai lung către Mediterana, ar putea fi pusă în pericol, ceea ce ar afecta până la 5 milioane de barili de petrol pe zi care în prezent pot evita Strâmtoarea Hormuz, spune un expert citat de Reuters. Pe coasta mediterană a Egiptului ajunge oleoductul Sumed (Suez-Mediterana), construit după Războiul de Șase Zile din 1967, pentru a ocoli Canalul Suez, care atunci a fost închis. Oleoductul are o capacitatde 2,5 milioane de barili pe zi. O altă rută care ocolește strâmtoarea Hormuz este cea prin portul saudit Yanbu de la Marea Roșie, unde pot fi încărcați în petroliere 5 milioane de barili pe zi.