Israelul a lovit și subteranul uzinei nucleare de la Natanz

Revizuirea acestei evaluări a fost făcută ‘pe baza unei analize continue a imaginilor din satelit de înaltă rezoluție’, explică AIEA într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, dar fără a oferi deocamdată alte detalii. În uzina nucleară de la Natanz sunt peste 10.000 de centrifuge folosite pentru îmbogățirea uraniului la 60%.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, care a avertizat anterior că instalațiile nucleare nu trebuie atacate în nicio circumstanță, date fiind riscurile pentru populație și mediu, a declarat marți că este pregătit să plece de îndată în Iran, unde se află de asemenea inspectori ai AIEA.

Natanz Where Iran,s nuclear facility is located right after attack . pic.twitter.com/dBgKL0q6yQ

— Hafsah H Malik (@TrascciaAlta88) June 14, 2025