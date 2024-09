Israelul atacă ținte Hezbollah din Liban

Armata israeliană a anunțat că lovește în prezent ținte ale Hezbollah în Liban pentru a degrada capacitățile și infrastructura teroristă a Hezbollah.

„Timp de decenii, Hezbollah a înarmat case civile, a săpat tuneluri sub acestea și a folosit civili ca scuturi umane – transformând sudul Libanului într-o zonă de război.

IDF acționează pentru a asigura securitatea în nordul Israelului, pentru a permite întoarcerea locuitorilor la casele lor și pentru a atinge obiectivele de război”, a precizat Armata israeliană într-un mesaj pe rețeaua X.

