JD Vance vorbește despre influența Israelului și îl atacă pe un susținător al lui Georgescu

Vance acuză o campanie de influențare a opiniei publice din SUA

Vicepreședintele JD Vance spune că anumiți membri ai guvernului israelian au încercat să influențeze opinia publică din SUA pentru a se opune memorandumului SUA-Iran semnat în urmă cu o lună, care deschidea calea către un acord final cu Iranul. Vance este unul dintre republicanii care pot obține candidatura pentru Casa Albă, în 2028.

De la SUA la România: referiri la influențarea alegerilor și a dezbaterii publice

În declarațiile făcute la podcastul lui Joe Rogan, cel mai urmărit din Statele Unite (cu o audiență care depășește deseori audiența combinată a marilor televiziuni americane), Vance a vorbit și despre fostul director digital al campaniei lui Donald Trump în 2026, iar apoi manager de campanie in 2024, Brad Parscale. Acesta din urma a conferențiat în România în 2019. În decembrie 2024, a anunțat că vine în România pentru a susține candidatura lui Calin Georgescu, cu puțin înainte de decizia Curții Constituționale de a anula alegerile.

”Există oameni în cadrul sistemului [israelian] despre care știm, fără niciun dubiu, că manipulează și încearcă să influențeze opinia publică din Statele Unite pentru ca războiul să continue pe termen nedefinit. Și, repet, nu pentru atingerea vreunui obiectiv, ci doar pentru a-l perpetua la nesfârșit”, a spus JD Vance.

Acuzații privind finanțarea unor campanii media pro-Israel

Vance le-a sugerat americanilor să citească un articol recent din Time care descrie mecanismul finanțat cu un buget considerabil de Israel pentru a încerca să consolideze sprijinul republicanilor pentru război și pentru Israel. ”Merită citit, pentru că enumeră o serie de persoane care au fost, la propriu, plătite de un fost membru al echipei de campanie a lui Trump, care, la rândul său, a fost plătit de anumite elemente din cadrul guvernului israelian. Iar acești oameni mă atacă virulent pentru simplul fapt că încerc să duc la îndeplinire obiectivul de negociere stabilit de președinte pentru țară”, a spus vicepreședintele SUA.

Este vorba despre fostul manager al campaniei lui Trump, Brad Parscale, care conduce în prezent o firmă de comunicare și este director de strategie al Salem Media Group, un conglomerat mass-media conservator. Israelul a început să plătească firmei lui Parscale 1,5 milioane de dolari pe lună pentru a produce 100 de materiale digitale în fiecare lună, destinate distribuirii pe mai multe platforme de socializare. În mod controversat, Parscale a promis și ”integrarea mesajelor narative în proprietățile Salem Media Network și în canalele de distribuție asociate”.

Vance: SUA nu trebuie să intre în război cu Iranul

JD Vance a arătat că vede abordarea Iranului diferit față de Donald Trump. Vicepreședintele este de acord cu observatorii militari care susțin că SUA nu pot cuceri o țară de dimensiunea și forța Iranului doar prin atacuri aeriene. ”Poți să-i bombardezi. Poți să le distrugi radarele. Poți să le distrugi unele drone și rachete. Însă navele din strâmtoare rămân la fel de vulnerabile, sunt prea ușor de lovit. Deci trebuie să discuți și să încerci să rezolvi problema”, a spus Vance.

Vicepreședintele a folosit chiar o declarație a președintelui Trump pentru a se distanța de decizia atacării Iranului. ”Președintele a spus public că «JD a fost mai puțin entuziasmat în legătură cu asta». Sarcina mea este să-i dau președintelui cel mai bun sfat. Cred că președintele a sugerat care a fost sfatul pe care i l-am dat”.

Jeffrey Epstein și presupusele legături cu serviciile de informații

JD Vance a avut și o intervenție în legătură cu scandalul Jeffrey Epstein. A deplâns faptul că administrația SUA a avut o comunicare total deficitară în acest caz. Vance a subliniat legăturile lui Epstein cu serviciile de informații americane, dar și cu cele israeliene. ”Este clar că avea conexiuni la cele mai înalte niveluri ale serviciilor de informații americane. Este la fel de clar că avea conexiuni la cele mai înalte niveluri ale serviciilor de informații israeliene”, a declarat Vance. El a adăugat: ”Am întrebat dacă există documente care să îl lege în mod direct pe Jeffrey Epstein de serviciile noastre de informații sau de cele ale altcuiva, iar răspunsul este că nu. Dar dacă astfel de documente au existat, ele nu mai există în 2026”.