Judecătoarea Adriana Stoicescu: Ori suntem golani ori nu mai suntem

Judecătoarea Adriana Stoicescu a reacționat la controversele apărute în ultima perioadă în ceea ce privește studiile politicienilor și notele pe care le-au obținut în școală. Într-un mesaj ironic pe Facebook, magistratul face o listă cu “must have ul” oricăror alegeri.

„Fiind noi un popor profund intelectualizat, cu doctori în fizică cuantică şi genetică tot la al doilea bloc, ascultător de Bach şi Wagner, zic să fim atenţi să nu ne prindă alegerile, Doamne fereşte, nepregătiţi, să nu ştim ce să facem.

Aşadar, stimaţi tovarăşi, propun modificarea de urgenţă a legislaţiei electorale în sensul obligării “tutulor” la depunerea, de îndată a următoarelor acte:

Adeverinţă cu data exactă (ziua şi ora) înţărcării;

Data la care au devenit şoimii patriei (şi dacă nu au fost, nu e bine);

Mediile pe toţi anii la muzică şi desen, că doar nu poţi fi politician dacă nu ştii să desenezi o vacă;

Fişă cu toate bolile copilăriei şi dacă nu a avut varicelă, afară cu el;

Vaccinurile, of course (nu a fost înţepat, nu vede legislatură);

Data la care s-au pupat întîiaşi data pentru prima oară.

Despre aria cercului nici nu mai vorbim că este “must have ul” oricăror alegeri.

Ori suntem golani ori nu mai suntem…..”, a scris, pe Facebook, judecătoarea Adriana Stoicescu.