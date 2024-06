Kamala Harris n-a venit cu mâna goală la summit-ul din Elveţia

Vicepreşedintele SUA, Kamala Harris, a anunţat sâmbătă un ajutor de peste 1,5 miliarde de dolari pentru sectorul energetic, asistenţă umanitară şi securitatea civilă în Ucraina, transmite AFP.

Harris, care participă la summit-ul de pace de două zile în luxoasa staţiune montană din Burgenstock, în Elveţia, a declarat că ajutorul cuprinde noi fonduri de 500 milioane de dolari pentru asistenţa energetică.

În plus, un ajutor de 324 de milioane de dolari anunţat deja de USAID, agenţia pentru dezvoltare a SUA, va fi redirecţionat pentru a satisface nevoile urgente din sectorul energetic al Ucrainei.

„Această finanţare va permite repararea infrastructurilor energetice avariate din cauza războiului, creşterea producţiei energetice, încurajarea investiţiilor în sectorul privat şi protejarea infrastructurilor energetice”, menţionează Harris într-un comunicat.

Noul pachet de ajutor, provenind de la USAID şi Departamentul de Stat al SUA, cuprinde de asemenea 379 milioane de dolari pentru asistenţa umanitară.

Aceste fonduri „vor ajuta pentru a răspunde la nevoile urgente ale refugiaţilor, ale persoanelor strămutate în interior şi ale comunităţilor afectate de agresiunea brutală a Rusiei împotriva poporului ucrainean”, se arată în comunicat.

Departamentul de Stat, cu sprijinul Congresului, va furniza alte 300 de milioane de dolari pentru securitatea civilă ucraineană.

Aceşti bani „îi va ajuta să opereze în siguranţa pe liniile frontului pentru a apăra teritoriul ucrainean, să salveze civilii care ajung să fie ţinta atacurilor Kremlinului, să protejeze infrastructurile critice şi să ancheteze cele peste 120.000 de cazuri de crime de război şi alte atrocităţi înregistrate”, a subliniat Kamala Harris.

