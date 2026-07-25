200.000 de persoane evacuate în Franța și Spania din cauza incendiilor de vegetație

Situația a determinat autoritățile de la Madrid să declare stare de urgență la nivel național, iar autoritățile franceze să ordone evacuarea completă, pe uscat și pe mare, a uneia dintre cele mai cunoscute destinații turistice ale țării, transmite The Guardian.

Autoritățile din sud-vestul Franței au dispus evacuarea peninsulei Cap Ferret, de pe coasta Atlanticului, „sat cu sat”, în fața unui incendiu de vegetație descris drept „intens și extrem de imprevizibil”, care a mistuit deja peste 19.000 de hectare de pădure.

Stare de urgență națională în Spania

Guvernul Spaniei a declarat pentru prima dată în istorie stare de urgență națională din cauza unui incendiu de vegetație. Asta după ce trei incendii de mari dimensiuni din apropierea Madridului s-au unit într-un singur front de foc.

Ambele țări au solicitat sprijinul Uniunii Europene.

„Acesta este cel mai grav incendiu de vegetație din istoria regiunii noastre”, a declarat președinta Comunității Madrid, Isabel Díaz Ayuso, descriind situația drept „fără precedent: o furtună perfectă provocată de temperaturi extrem de ridicate și vânturi necontenite”.

Turiști evacuați

Prefectura Gironde a anunțat că, în decurs de doar două zile, peste 110.000 de persoane au fost evacuate pentru a scăpa din calea incendiului de la Cap Ferret, printre acestea numărându-se și mii de turiști cazați în campinguri și locuințe de vacanță închiriate. Au fost evacuate sute de persoane de la pontoanele de pe peninsulă în cursul zilei de vineri, deoarece incendiul amenința să blocheze singurul drum de acces către zonă.

800 de pompieri

Spain has declared a national emergency in Madrid and another region as a major wildfire spreads out of control. Thousands face evacuation as flames tear through the area near the capital. Firefighters are battling one of the most aggressive blazes of the season with limited… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 23, 2026

Aproximativ 800 de pompieri și patru aeronave de stingere a incendiilor luptau cu incendiul din departamentul Gironde, la nord de Golful Arcachon. Cu toate acestea, focul, care a izbucnit miercuri în apropierea satului Saumos, la circa 40 km vest de Bordeaux, nu era încă sub control.

Numeroase drumuri din zonă, inclusiv cele care duc spre Cap Ferret, unde se află numeroase vile deținute de celebrități și milionari, au fost închise pentru toate vehiculele, cu excepția celor implicate în intervențiile de urgență. Optzeci de locuințe au fost distruse de incendiu.

Peste 600 de pompieri s-au luptat să țină sub control acel incendiu.

Ce spun oamenii de știință

Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice provoacă fenomene meteorologice extreme tot mai frecvente și mai intense, usucă solurile și cursurile de apă, favorizează izbucnirea incendiilor de vegetație și contribuie la mii de decese premature. Europa se încălzește într-un ritm de aproximativ două ori mai rapid decât media globală.