Presa rusă relatează despre închiderea consulatului României din Sankt Petersburg

Consulatul general al României la Sankt Petersburg s-a închis vineri, angajații acestuia părăsind clădirea, a relatat un corespondent TASS.

„TASS a aflat că personalul consulatului a evacuat clădirea, luând cu el bunurile instituției în cursul dimineții de vineri. Drapelele României și ale Uniunii Europene, precum și plăcuța cu denumirea instituției de deasupra intrării, au fost îndepărtate. În fața clădirii au rămas doar stâlpii de delimitare ai parcării, pe care se mai află indicatoarele Consulatului General al României”, se arată pe site-ul agenției.

De ce s-a închis Consulatul

Pe 25 iunie, s-a anunțat că Rusia a decis să închidă Consulatul General al României din al doilea cel mai mare oraș al său și l-a declarat persona non grata pe consulul general al României, ca măsură de răspuns.

Ministerul rus de Externe a explicat că această decizie a fost luată ca reacție la ceea ce a numit „retragerea nejustificată de către București a consimțământului pentru funcționarea Consulatului General al Rusiei din Constanța și decizia României de a-l declara persona non grata pe șeful acestei misiuni diplomatice.”

„A fost, în opinia mea, o măsură proporţională a României faţă de incidentul pe care l-am avut. Evident că, în mod diplomatic, lucrurile astea, această reciprocitate a măsurilor, se întâmplă întotdeauna. Nu există o altă justificare a Rusiei pentru asta, nu va exista din partea României un răspuns”, a afirmat atunci preşedintele despre răspunsul diplomatic al Rusiei.

Context

În urma incidentului cu drona rusească ce a căzut peste blocurile din Galați, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata, iar Consulatul general al Federației Ruse la Constanța s-a închis.