Presa rusă relatează despre închiderea consulatului României din Sankt Petersburg

Consulatul general al României la Sankt Petersburg s-a închis vineri, angajații acestuia părăsind clădirea, a relatat un corespondent TASS.
„TASS a aflat că personalul consulatului a evacuat clădirea, luând cu el bunurile instituției în cursul dimineții de vineri. Drapelele României și ale Uniunii Europene, precum și plăcuța cu denumirea instituției de deasupra intrării, au fost îndepărtate. În fața clădirii au rămas doar stâlpii de delimitare ai parcării, pe care se mai află indicatoarele Consulatului General al României”, se arată pe site-ul agenției.
De ce s-a închis Consulatul
Pe 25 iunie, s-a anunțat că Rusia a decis să închidă Consulatul General al României din al doilea cel mai mare oraș al său și l-a declarat persona non grata pe consulul general al României, ca măsură de răspuns.
Ministerul rus de Externe a explicat că această decizie a fost luată ca reacție la ceea ce a numit „retragerea nejustificată de către București a consimțământului pentru funcționarea Consulatului General al Rusiei din Constanța și decizia României de a-l declara persona non grata pe șeful acestei misiuni diplomatice.”
„A fost, în opinia mea, o măsură proporţională a României faţă de incidentul pe care l-am avut. Evident că, în mod diplomatic, lucrurile astea, această reciprocitate a măsurilor, se întâmplă întotdeauna. Nu există o altă justificare a Rusiei pentru asta, nu va exista din partea României un răspuns”, a afirmat atunci preşedintele despre răspunsul diplomatic al Rusiei.
Context
În urma incidentului cu drona rusească ce a căzut peste blocurile din Galați, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata, iar Consulatul general al Federației Ruse la Constanța s-a închis.
18 comentarii
Ultima opinie afisata de D-vs. a fost la ora 11,13 .Sa inteleg ca de la aceasta ora si pana in prezent ,nu a mai citit nimeni acest articol ca sa isi scrie opinia ?
„Presa din ruSSia!” cea libera care scrie doar ce comanda Kremlinul, abia acum scrie despre închiderea consulatului?
Păi…a trecut ceva timp de atunci și până acum. Ciudat , cu presa așa „libera”!!
Mey Moshule chiar acum mai mult de o luna s-a scris chiar pe acest site despre aceasta problema. Verifica! Nu te mai minuna la ciorbe reincalzite!
Puteti fi fericiti acum avem pe Rusia dusman. Cred ca asta o sa ajute foarte mult Romania ! Deschideti sampania!
esti un prost
Acu’ vreo doua secole deciziile in privinta romanicai se luau la Istanbul! Pune mana pe carte!
In nici un caz mai mare ca tine!!
Că până acum de vreo două secole ne sufocaseră cu prietenia.
Relații diplomatice obișnuite și să ne vedem fiecare de ale noastre acasă la el.
Acu’ vreo doua secole deciziile in privinta romanicai se luau la Istanbul! Pune mana pe carte!
Dacă ar fi făcută o comparație între jafurile, distrugerile, datoriile externe etc, făcute de ruși și Occident, cele ale Rusiei sunt infime față de ale Occidentului.
Corect!
Infime cu doua tezaure furate. Infime, într-adevăr.
Ne-am mai batut cu rusii, dar in 1877 ne-am pupat cu ei. In 1941 i-am atacat, iar in 1944 i-am primit cu flori si i-am injurat pe americani. Acuma iar ii injuram pe rusi si-i lingem pe americani. Urmeaza sa luam iar o papara.
Tare nătângi mai suntem.. Ne facem în mod gratuit inamici, în loc să fim diplomați și să avem relații bune cu toată lumea, inclusiv cu o țară atât de mare cum e Rusia, cu care am fi putut avea relații comerciale foarte avantajoase. Tot invocăm niște antecedente istorice în istoria noastră comună (deși nici românii nu au fost întotdeauna cei mai corecți parteneri) dar uite că, de exemplu, alte țări (precum Japonia) dau uitării antecedentele și sunt astăzi parteneri la cataramă cu SUA, știut fiind că Japonia a fost unica victimă a cumplitei arme atomice… iar cei care i-au administrat-o au fost taman americanii.. Turcia ne-a ținut sub papuc 500 de ani și le-am dat pruncii și aurul și grânele. Cu ei de ce nu ne dușmănim? Trecutul e în trecut, diplomația trebuie să lucreze și să activeze bune relații în prezent și în viitor. Nu ne-ar fi stricat să avem o poartă deschisă și către Rusia – nu se știe niciodată cum se-ntorc vremurile!🤔
Bravo nene! Ai pus punctul pe I!!!!
Maii intai se inchid consulatele si ambasadele iar mai tarziu incep sa cada rachetele. Morala: belzebutii sorosisti din fruntea tarii ne baga in razboi cu rusii.
Mars in Siberia
Nea Dane ,in vremuri că astea e bine sa fii observator și ciocul mic că orice se poate schimba instant ,sorosistii pleacă dar țara ramane