Katy Perry, contrariată că administrația Trump i-a folosit melodia pentru un videoclip cu atacuri militare în Iran

Videoclipul controversat a fost publicat în urmă cu două zile pe contul de TikTok al administrației Trump, și prezintă imagini „declasificate pentru uz public”, cu rachete americane lovind ținte portuare din Iran, în timp ce Katy Perry cântă versurile: „Boom, boom, boom / Even brighter than the moon” („Boom, boom, boom / Chiar mai strălucitor decât luna”). Iar descrierea videoclipului spunea: „Iranul a fost avertizat.”

Artista a scris că este „profund șocată și furioasă” să vadă cum este folosită muzica sa ca fundal pentru atacuri militare.

„Nu mi-am dat acordul pentru acest lucru, nu am fost întrebată și, în niciun caz, nu aprob o astfel de utilizare”, a scris Katy Perry pe X.

I am deeply appalled and angry to see “Firework” used on the @WhiteHouse TikTok account as a backing track for video footage of military strikes. I did not approve this, I was not asked, and I absolutely do not condone it. I wrote this song to be an anthem of hope, healing, and… — KATY PERRY (@katyperry) July 25, 2026



„Am scris această piesă pentru a fi un imn al speranței, al vindecării și al forței interioare pentru oamenii care trec prin cele mai întunecate momente din viața lor”, a continuat Perry în mesajul publicat sâmbătă pe X. „Să văd că un mesaj despre valoarea de sine și încurajare este folosit pentru a însoți imagini de distrugere și violență reprezintă o încălcare totală a tot ceea ce simbolizează cântecul meu”, a continuat ea.

Și alte vedete deranjate de folosirea melodiilor

Katy Perry nu este singura artistă care a condamnat utilizarea neautorizată a muzicii sale de către echipa de social media a Casei Albe. Se mai numără și Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter sau Ariana Grande, care au criticat, la rândul lor, această practică.

În iunie, Ariana Grande a criticat dur Casa Albă după ce aceasta i-a folosit piesa „Bye” (La revedere) într-un alt videoclip pe TikTok, care prezenta agenți ai Serviciului pentru Imigrație și Control Vamal (ICE) reținând persoane.

„Vă rog să nu mai folosiți niciodată muzica mea în legătură cu această absurditate barbară, inumană și revoltătoare”, a scris artista într-un comentariu la videoclip. Audio-ul şi comentariul lui Grande au fost eliminate ulterior.