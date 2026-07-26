Katy Perry, contrariată că administrația Trump i-a folosit melodia pentru un videoclip cu atacuri militare în Iran

„Să văd că un mesaj despre valoarea de sine și încurajare este folosit pentru a însoți imagini de distrugere și violență reprezintă o încălcare totală a tot ceea ce simbolizează cântecul meu”, a transmis artista.

Redactia Cotidianul - redactor
Katy Perry, contrariată că administrația Trump i-a folosit melodia pentru un videoclip cu atacuri militare în Iran

„Să văd că un mesaj despre valoarea de sine și încurajare este folosit pentru a însoți imagini de distrugere și violență reprezintă o încălcare totală a tot ceea ce simbolizează cântecul meu”, a transmis artista.

Katy Perry a criticat dur administrația Trump pentru că melodia sa „Firework” a fost folosită de Casa Albă, pe TikTok, într-un videoclip care prezintă atacuri militare ale SUA în Iran. Cântăreața transmite că a scris melodia pentru a fi un imn al speranței, iar faptul că e folosit într-un context violent reprezintă o încălcare a ceea ce simbolizează cântecul. Katty Perry nu e singura care a contestat modul în care administrația Trump folosește cântecele artiștilor pentru promovare pe rețele. 

Videoclipul controversat a fost publicat în urmă cu două zile pe contul de TikTok al administrației Trump, și prezintă imagini „declasificate pentru uz public”, cu rachete americane lovind ținte portuare din Iran, în timp ce Katy Perry cântă versurile: „Boom, boom, boom / Even brighter than the moon” („Boom, boom, boom / Chiar mai strălucitor decât luna”). Iar descrierea videoclipului spunea: „Iranul a fost avertizat.”

Artista a scris că este „profund șocată și furioasă” să vadă cum este folosită muzica sa ca fundal pentru atacuri militare.

„Nu mi-am dat acordul pentru acest lucru, nu am fost întrebată și, în niciun caz, nu aprob o astfel de utilizare”, a scris Katy Perry pe X.


„Am scris această piesă pentru a fi un imn al speranței, al vindecării și al forței interioare pentru oamenii care trec prin cele mai întunecate momente din viața lor”, a continuat Perry în mesajul publicat sâmbătă pe X. „Să văd că un mesaj despre valoarea de sine și încurajare este folosit pentru a însoți imagini de distrugere și violență reprezintă o încălcare totală a tot ceea ce simbolizează cântecul meu”, a continuat ea.

Și alte vedete deranjate de folosirea melodiilor

Katy Perry nu este singura artistă care a condamnat utilizarea neautorizată a muzicii sale de către echipa de social media a Casei Albe. Se mai numără și Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter sau Ariana Grande, care au criticat, la rândul lor, această practică.

În iunie, Ariana Grande a criticat dur Casa Albă după ce aceasta i-a folosit piesa „Bye” (La revedere) într-un alt videoclip pe TikTok, care prezenta agenți ai Serviciului pentru Imigrație și Control Vamal (ICE) reținând persoane.

„Vă rog să nu mai folosiți niciodată muzica mea în legătură cu această absurditate barbară, inumană și revoltătoare”, a scris artista într-un comentariu la videoclip. Audio-ul şi comentariul lui Grande au fost eliminate ulterior.

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