Lasconi crede că 4% ”înseamnă ceva”

Candidata USR la prezidențiale, Elena Lasconi, a declarat, după încheierea votării, că românii au întotdeauna dreptate și că va continua să lupte pentru ca România să scape de ‘acest sistem corupt și putred și infiltrat în toate instituțiile statului’.

‘Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care m-ați votat, care ați pus încrederea în votul dumneavoastră. De asemenea, vreau să-i felicit pe toți cei 10 contracandidați și vreau să mulțumesc celor care i-au votat. Românii au întotdeauna dreptate. Mă îngrijorează faptul că sunt aproape 50% din totalul celor care au votat care atunci când au ieșit din secțiile de vot nu au dorit să răspundă la întrebarea dacă votează cu un candidat izolaționist sau cu un pro-european, așa că ne putem aștepta la diferențe, după ce am văzut aceste două exit-poll-uri’, a afirmat Lasconi, la sediul de campanie.

Potrivit acesteia, nu s-a schimbat nimic în ultimele șase luni în instituțiile statului și a vorbit de ‘fisura’ din sistem, cu referire la anularea alegerilor de anul trecut.

‘Vreau să vă puneți următoarea întrebare: ce s-a schimbat în ultimele șase luni în instituțiile statului, ce s-a schimbat cu adevărat, pentru că mi se pare că nimic și nu există nicio responsabilitate despre ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Mă bucur că am avut foarte mulți oameni care au fost cu ochii pe alegerile din România, inclusiv din Statele Unite, și că procesul a fost unul democratic. Asta mă bucură foarte mult. Știu că a fost și o încercare de atac cibernetic, dar s-a rezolvat într-un timp foarte scurt. Să nu uităm de lupta pe care am dus-o împreună, să nu uităm de faptul că am inspirat oameni de bună credință din țara asta. Am arătat că sistemul poate avea o fisură și noi am reușit să facem asta anul trecut’, a adăugat Lasconi.

Elena Lasconi a spus că, în continuare, crede că românii au întotdeauna dreptate: ‘Iubesc țara asta cu toată ființa mea. Întotdeauna o să muncesc pentru români, pentru că pentru mine e o onoare’.

Întrebată cu cine va vota în turul doi, ea a răspuns: ‘Să vedem cine intră în turul doi’.

‘O să vă spun după ce se termină numărătoarea’, a precizat Lasconi.

Despre o eventuală finală prezidențială George Simion cu Nicușor Dan, Lasconi a răspuns: ‘O să vă spun mâine, după încheierea numărătorii, pentru că mă îngrijorează acei 50% dintre români care n-au vrut să răspundă cu cine au votat’.

Întrebată cum își explică faptul că a ajuns de la 19% la 4% ca intenție de vot, dacă au contat fotografiile pe care le-a postat cu Florian Coldea și Nicușor Dan, ea a spus: ‘Poate că ar trebui pentru asta să mulțumească Nicușor’.

‘Și dacă mă întrebați de scor, eu cred că 4% la alegerile prezidențiale, cu campanie de 10.000 euro, înseamnă ceva. Alții au cheltuit zeci de milioane de euro. Asta e: lipsa banilor, faptul că nu am reușit să bustez, nu am fost pe televizor cu clipuri și așa mai departe. Vreau să văd rezultatul numărătorii’, a adăugat Lasconi.

Ea a arătat, în legătură cu ședința USR de luni, despre poziționarea pentru turul doi și ce va face dacă se va decide susținerea lui Nicușor Dan: ‘Cel mai probabil așa vor face, nu așa era de la început?’.

Lasconi a mai precizat că va face public pe cine va susține în turul doi și nu-și va anula votul.

‘Eu sunt o persoană responsabilă și vreau să văd care este rezultatul numărătorii. (…) ‘Credința și speranța este în mine că România asta va scăpa de acest sistem corupt și putred și infiltrat în toate instituțiile statului și voi continua să lupt’, a mai spus Lasconi.