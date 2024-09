Lasconi le-o arată pe a ei

Bătălia diplomelor de bac. Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Elena Lasconi, se ține tare. Astăzi le-a dat peste nas și premierului, și președintelui României. Într-o singură ieșire publică.

Întrebată ce o recomandă să fie preşedintele României, Lasconi a afirmat că ea „oricum” are o diplomă de Bacalaureat pe care o poate arăta. Cu același prilej, președinta USR a declarat și că „Un singur om şi-a dorit să aducă la guvernare cel mai corupt partid din istoria României, un singur om a dorit să-i aducă la butoane şi numele lui este Klaus Iohannis.“

Lasconi a mai precizat și că va scrie două cărţi la pensie, dar o să fie pe bune, nu o să fie plagiat. „Una o să se numească «cum să ajungi primar» şi a doua «cum să ajungi preşedinte», asta va fi cu siguranţă. Sunt un om de bună credinţă. Nu sunt din sistem, nu fac parte din nicio combinaţie, nu am în spate niciun grup de interese aşa cum se întâmplă la toţi contracandidaţii şi mă recomandă faptele. Sunt foarte muncitoare, nu am ştiut că o să fiu un primar bun şi am reuşit să atrag fonduri europene cât este bugetul oraşului pe 40 de ani şi nu am făcut facultatea de primari, nu există nici facultatea de preşedinţi, dar cu siguranţă voi fi un preşedinte din popor şi pentru fiecare cetăţean, fiecare român”, a spus Lasconi, într-o conferinţă de presă la Parlament.

Ea a criticat actuala guvernare, menţionând că nu s-a făcut reformă în administraţie, în educaţie şi sănătate.

„Un singur om şi-a dorit să aducă la guvernare cel mai corupt partid din istoria României, un singur om a dorit să-i aducă la butoane şi numele lui este Klaus Iohannis. În doar câteva luni, românii vor avea o altă provocare, românii vor avea trei voturi importante în noiembrie şi decembrie şi ceea ce vor hotărî românii ne va urmări vreme de 10 ani. Nu putem merge însă la vot dacă nu înţelegem frauda morală care a însemnat guvernarea socialistă din ultimii trei ani, nu putem vota această alianţă toxică, punem în pericol statul de drept şi democraţia din România”, a afirmat Lasconi.

Preşedintele USR a mai spus că alianţa PNL – PSD a falsificat democraţia şi „a distrus orice noţiune de opoziţie reală în România”.