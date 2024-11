Trei nume noi printre tricolori. Mircea Lucescu, cel mai în vârstă selecționer din lume la acest moment, se pregătește de ultima dublă rundă din grupa de Liga C a Ligii Națiunilor, cu meciuri la București contra Kosovo și Cipru. România e lider autoritar, cu 12 puncte după primele patru partide și în proporție de 99,9 la sută va câștiga grupa, reușind două lovituri: revenirea în Liga B si calificarea pentru un eventual baraj pentru turneul final al CM 2026 prin intermediul Ligii Națiunilor.

Acel 0,1 la sută care nu întregește pe deplin poziția tricolorilor este dat de faptul că dacă în meciul cu Kosovo am pierde la patru goluri atunci, luând-se la egalitate de puncte meciurile directe, am pica pe locul 2. Dar după ce am învins cu 3-0 în Kosovo este aproape de imposibil o asemenea ipoteză.

Cu naționala Kosovo vom juca vineri, 15 noiembrie, de la ora 21:45 iar cu Cipru luni, 18 noiembrie, de la aceeași oră, ambele pe Arena Națională. Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru aceste două acțiuni și avem trei nume în premieră. Este vorba despre fundașul Matei Ilie de la CFR Cluj, care îi ia locul lui Virgil Ghiță, despre mijlocașul David Miculescu de la FCSB și tot de la campioană vine și Daniel Bîrligea, în locul lui George Pușcaș.

Selecționerul a fost în mai multe rânduri chestionat asupra convocării lui Daniel Bîrligea, care a reușit goluri importante pentru FCSB din momentul transferului său de 2 milioane euro de la CFR Cluj și iată-l acum chemat în premieră, alături de Dennis Alibec și Dennis Drăguș. La ultimul există multe voci împotrivă, jucătorul fiind trecut pe linie moartă la club, la Trabzonspor, unde până și colegii de vestiar sunt împotriva lui!

Nu lipsește craioveanul Alex Mitriță, alt jucător controversat, care în ultima perioadă a avut inclusiv probleme de sănătate, fiind internat trei zile cu o toxico-infecție alimentară. În schimb veteranul lui U Cluj, Alex Chipciu, nu a mai fost chemat, ceea ce ănseamnă că în cazul apariției unor probleme medicale pentru titularul postului de fundaș stânga, Nicușor Bancu soluția ar fi Deian Sorescu.

Lotul României pentru meciurile cu Kosovo și Cipru

PORTARI

Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 28/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 2/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 25/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 25/1), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | Emiratele Arabe Unite, 35/1), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 0/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 42/2);

MIJLOCAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 20/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 26/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 63/9), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 78/15), Darius OLARU (FCSB, 24/0), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 32/9), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 28/5), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 43/5), Florinel COMAN (Al Gharafa | Qatar, 19/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 20/4), David MICULESCU (FCSB, 0/0);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 19/5), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 40/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 2/0).